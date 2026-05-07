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रेलवे बदलने जा रहा 40 साल पुराना सिस्टम, अब AI बताएगा आपकी टिकट कन्फर्म होगी या नहीं?
भारतीय रेलवे 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम को AI टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कर रहा है. अब RailOne ऐप और नए सिस्टम की मदद से यात्री पहले ही जान सकेंगे कि उनका वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं.
भारतीय रेलवे अपने 40 साल पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को बदलने की योजना बना रहा है. 1986 में शुरू हुआ यह सिस्टम लंबे समय से काम कर रहा था, लेकिन अब बढ़ती यात्रियों की संख्या और डिजिटल टिकटिंग की जरूरत को देखते हुए रेलवे इसे नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कर रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अगस्त से नए सिस्टम पर शिफ्टिंग शुरू करने के निर्देश दिए हैं. रेलवे का कहना है कि इस बदलाव से टिकट बुकिंग पहले से ज्यादा तेज, आसान और स्मार्ट हो जाएगी. खास बात यह है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) यात्रियों को पहले ही बता देगा कि उनका वेटिंग टिकट कंफर्म होने की कितनी संभावना है.
अब AI बताएगा सीट मिलेगी या नहीं?
रेलवे के नए सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत AI बेस्ड वेटिंग टिकट प्रिडिक्शन है. पहले टिकट कंफर्म होने का अनुमान पूरी तरह सटीक नहीं होता था और इसकी एक्यूरेसी करीब 53% मानी जाती थी. लेकिन अब रेलवे दावा कर रहा है कि AI टेक्नोलॉजी की मदद से यह सटीकता बढ़कर करीब 94% तक पहुंच गई है – यानी यात्री टिकट बुक करते समय ही काफी हद तक समझ पाएंगे कि उनकी सीट कंफर्म होगी या नहीं.
तेजी से बढ़ता ऑनलाइन टिकटिंग का क्रेज
पिछले कुछ सालों में भारतीय रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुकिंग का चलन काफी तेजी से बढ़ा है. रेलवे के मुताबिक, आज देश में कुल टिकटिंग डिमांड का लगभग 88 प्रतिशत हिस्सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पूरा हो रहा है. लोग अब स्टेशन की लंबी लाइन में लगने के बजाय मोबाइल और ऐप के जरिए टिकट बुक करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पिछले साल जुलाई में RailOne ऐप लॉन्च किया था. यह ऐप काफी तेजी से लोकप्रिय हुआ है और अब तक इसे 3.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है.
RailOne ऐप में मिलेंगी कई स्मार्ट सुविधाएं
RailOne ऐप को रेलवे ने ऑल-इन-वन प्लेटफॉर्म की तरह तैयार किया है. इसमें रिजर्वेशन टिकट, जनरल टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने की सुविधा दी गई है. इसके अलावा यात्री लाइव ट्रेन स्टेटस, प्लेटफॉर्म नंबर, कोच पोजीशन और रेल मदद जैसी सेवाओं का फायदा भी इसी ऐप से उठा सकते हैं. इतना ही नहीं, यात्री अपनी सीट पर खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं.
यात्रियों को मिल रही भारी सब्सिडी
भारतीय रेलवे सिर्फ तकनीक पर ही नहीं, बल्कि यात्रियों को सस्ती यात्रा सुविधा भी दे रहा है. रेलवे के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में पैसेंजर टिकटों पर करीब 60,239 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई. आसान भाषा में समझें तो अगर किसी यात्री पर रेलवे का 100 रुपये खर्च होता है तो उससे औसतन केवल 57 रुपये ही लिए जाते हैं. यानी यात्रियों को करीब 43 प्रतिशत तक की राहत मिल रही है. ऐसे में नया AI सिस्टम और डिजिटल सुविधाएं आने के बाद यात्रियों को पहले से ज्यादा स्मार्ट और आरामदायक अनुभव मिलने की उम्मीद है.
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