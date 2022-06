कोरोना काल के दौरान बंद की गई कई सेवाओं को रेलवे ने धीरे-धीरे बहाल करना शुरू कर दिया है. ज्यादातर ट्रेनों में कंबल और बेडरोल की सुविधा फिर से बहाल कर दी गई है. हालांकि सबसे ज्यादा इंतजार ट्रेनों वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट (Senior Citizens Concession Indian Railways) का है. कोरोना काल (Coronavirus) से पहले वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेनों में टिकटों पर छूट मिलती थी, जिसे फिलहाल बंद रखा गया है.Also Read - Indian Railways News: AC Coach में सफर करने वाले यात्री ध्यान दें, इन ट्रेनों में शुरू हुई चादर और कंबल की व्यवस्था

इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक न्यूज रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 1 जुलाई 2022 से एक बार फिर ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को बहाल कर दिया जाएगा. हालांकि यह न्यूज फेक (Fake News) है. रेलवे (Indian Railways Latest News) की तरफ से अब तक इसे लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है. PIB Fact Check की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है. Also Read - क्या ट्रेन में सफर के दौरान 'ज्यादा सामान' ले जाने पर अब देना होगा जुर्माना? जानें रेल मंत्रालय ने क्या दिया अपडेट

A #Fake media report is claiming that the Indian Railways will resume concessions for senior citizens from July 1, 2022

▶️ No such announcement has been made by @RailMinIndia

▶️ Indian Railways is currently providing concessions to divyangjans, patients & students only pic.twitter.com/ePoctCRu3A

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 16, 2022