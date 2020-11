Railways to Stop Operating All Trains From December 1. 2020: देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने की आशंका के बीच सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चल रही हैं. कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगने वाला है तो दूसरी तरफ कुछ में यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर ट्रेन सेवाएं रोक दी जाएगी. Also Read - IRCTC News Update: वेस्टर्न रेलवे ने बहाल किया इन 11 ट्रेनों का परिचालन, देखें लिस्ट

दरअसल, इंटरनेटर पर चलने वाले ये सभी खबरें सही नहीं होती. एक खबर में दावा किया गया है कि देश में एक दिसंबर से सभी ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर बंद कर दिया जाएगा. इस बारे में व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है.

इसमें कहा गया है कि एक दिसंबर से ट्रेन सेवाएं एक बार फिर बंद की जा रही है.

It is claimed in a #WhatsApp forward that all trains including the #COVID19 special trains will stop operating after 1st December. #PIBFactCheck: This claim is #Fake. @RailMinIndia has taken no such decision on halting of train services after 1st December. pic.twitter.com/3ZeGyCEaOw

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 23, 2020