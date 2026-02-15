  • Hindi
Indian Railway: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे ने रद्द की मई-जून के लिए ये 5 ट्रेनें; देखिए पूरा शेड्यूल

Indian Railway Train Cancelled: भारतीय रेलवे ने मई-जून के लिए कई प्रमुख ट्रेनों को कैंसल कर दिया है, जिसका असर सीधे आम यात्रियों पर पड़ेगा. आइए जानते हैं रेलवे ने किन किन ट्रेनों को कैंसिल किया है.

Indian Railway Train Cancelled: भारतीय रेलवे को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था मानी जाती है. हर दिन करोड़ों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों को जोड़ने में रेलवे की बड़ी भूमिका है. यही वजह है कि जब भी किसी रूट पर ट्रेनों का समय बदला जाता है या ट्रेनें रद्द होती हैं, तो उसका असर हजारों यात्रियों पर पड़ता है. खासकर छुट्टियों और गर्मियों के मौसम में यह परेशानी और बढ़ जाती है.

मई-जून 2026 में कई ट्रेनें रद्द

रेलवे ने मई और जून 2026 के दौरान कुछ अहम ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है. यह कदम ऑपरेशनल कारणों से उठाया गया है. अगर आप उत्तर भारत, उत्तराखंड या जम्मू-कश्मीर की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें. नई सूची के अनुसार कुछ प्रमुख रूट की ट्रेनें अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. समय रहते जानकारी लेना जरूरी है, ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना न करना पड़े.

कौन सी ट्रेनें हुई रद्द?

उत्तराखंड और जम्मू जाने वाली ट्रेनों पर इस फैसले का सीधा असर पड़ा है. ट्रेन नंबर 12207 काठगोदाम–जम्मूतवी एक्सप्रेस 2 जून 2026 तक रद्द रहेगी. वहीं ट्रेन नंबर 12208 जम्मूतवी–काठगोदाम एक्सप्रेस 31 मई 2026 तक नहीं चलेगी. इसके अलावा कानपुर से काठगोदाम जाने वाले यात्रियों को भी दिक्कत होगी. ट्रेन नंबर 12209 कानपुर सेंट्रल–काठगोदाम एक्सप्रेस 2 जून 2026 तक और ट्रेन नंबर 12210 काठगोदाम–कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस 1 जून 2026 तक रद्द कर दी गई है. गर्मियों में नैनीताल और आसपास के इलाकों में जाने वाले यात्रियों के लिए यह रूट काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.

वैष्णो देवी रूट की ट्रेनें भी बंद

माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को भी झटका लगा है. ट्रेन नंबर 14611 गाजीपुर सिटी–श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस 29 मई 2026 तक रद्द रहेगी. वहीं ट्रेन नंबर 14612 श्री माता वैष्णो देवी कटरा–गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस 28 मई 2026 तक नहीं चलेगी. यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी योजना में बदलाव करें और वैकल्पिक ट्रेन या अन्य साधन तलाशें.

टिकट रिफंड और स्टेटस कैसे चेक करें?

अगर आपने रद्द ट्रेनों में पहले से टिकट बुक कर रखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. रेलवे के नियमों के अनुसार आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा. ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों को रिफंड की राशि अपने खाते में स्वतः मिल जाएगी. काउंटर से टिकट लेने वालों को तय प्रक्रिया के तहत रिफंड लेना होगा. आप अपनी ट्रेन का स्टेटस और रिफंड की जानकारी IRCTC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं. यात्रा से पहले जानकारी जांच लेना ही समझदारी है.

