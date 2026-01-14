  • Hindi
कोहरे के कारण रेलवे ने कई ट्रेनें की कैंसिल, घर से निकलने से पहले चेक करें लिस्ट

Indian Railway Train Cancel List: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर अब रेल यातायात पर दिखने लगा है. विजिबिलिटी कम होने के कारण भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर कई प्रमुख ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है.

Published: January 14, 2026 8:41 AM IST
Train Cancel List: भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है. रोजाना करोड़ों लोग अपने व्यापार और पारिवारिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए रेल के पहियों पर भरोसा करते हैं. लेकिन फिलहाल मौसम के मिजाज ने रेलवे की इस रफ्तार पर ब्रेक सा लगा दिया है.

दिल्ली-NCR समेत समूचे उत्तर भारत में इस समय भीषण ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. स्थिति यह है कि सुबह और देर रात के समय विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच रही है, जिसके कारण रेल संचालन एक बड़ी चुनौती बन गया है.

सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे का बड़ा फैसला

घने कोहरे के कारण होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को टालने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक कड़ा और बड़ा निर्णय लिया है. रेलवे प्रशासन ने बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश जाने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने की घोषणा की है.

इनमें से कुछ ट्रेनें 28 फरवरी तक और कुछ मार्च के पहले सप्ताह तक पटरी पर नहीं उतरेंगी. रेलवे के इस फैसले से हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित होने की आशंका है. कैंसिल की गई ट्रेनों की सूची पर नजर डालें तो इसमें देश के सबसे व्यस्त रूट शामिल हैं.

प्रमुख रूट्स पर पड़ा बुरा असर

पटना, हावड़ा, अमृतसर और आनंद विहार टर्मिनल जैसे स्टेशनों को जोड़ने वाली ट्रेनें मुख्य रूप से प्रभावित हुई हैं. बिहार और बंगाल की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि इन क्षेत्रों के लिए ट्रेनों में पहले से ही लंबी वेटिंग लिस्ट रहती है. अब ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को अन्य विकल्पों की तलाश करनी पड़ रही है.

रेलवे की यात्रियों को सलाह

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कम दृश्यता में ट्रेन चलाना न केवल जोखिम भरा है, बल्कि इससे ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला भी बढ़ जाता है, जिससे पूरे नेटवर्क का शेड्यूल बिगड़ जाता है. प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले NTES या रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 के जरिए अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस और कैंसिलेशन अपडेट जरूर चेक कर लें.

कैंसिल ट्रेनों की सूची

खराब मौसम के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है-

  • ट्रेन संख्या 15619/20 कामाख्या-गया एक्सप्रेस 24 फरवरी तक रद्द रहेगी.
  • ट्रेन संख्या 14523/24 बरौनी-अंबाला हरिहर एक्सप्रेस 26 फरवरी तक कैंसिल की गई है.
  • ट्रेन संख्या 12873/74 हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस 27 फरवरी तक रद्द रहेगी.
  • ट्रेन संख्या 18103/04 टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस 27 फरवरी तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन संख्या 15621/22 आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस 27 फरवरी तक रद्द की गई है.
  • ट्रेन संख्या 12327/28 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस 28 फरवरी तक नहीं चलेगी.
  • ट्रेन संख्या 22197/98 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-कोलकाता एक्सप्रेस 1 मार्च तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन संख्या 15903/04 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 1 मार्च तक रद्द की गई है.
  • ट्रेन संख्या 14617/18 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस 2 मार्च तक कैंसिल रहेगी.

यात्री क्या करें?

अगर आपकी ट्रेन कैंसिल हुई है और आपने टिकट ऑनलाइन बुक की है, तो रिफंड अपने आप आपके खाते में आ जाएगा. काउंटर टिकट वालों को स्टेशन जाकर रिफंड लेना होगा. लंबी दूरी की कुछ अन्य ट्रेनों को डायवर्ट भी किया जा रहा है, उनकी जानकारी स्टेशन मास्टर से प्राप्त करें.

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे की स्थिति ऐसी ही बनी रह सकती है. ऐसे में रेलवे स्थिति की समीक्षा करने के बाद अन्य ट्रेनों के फेरों में भी बदलाव कर सकता है.

