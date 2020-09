Indian Railways/School Reopen News: 21 सितंबर यानी कल सोमवार सुबह से ही देश में काफी कुछ बदलने वाला है. कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद अब भारत अनलॉक के चौथे चरण में है और 21 सितंबर इस चरण का एक खास दिन हैं. कल से देशभर में स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे और इसी के साथ भारतीय रलवे भी यात्रियों की सुविधा के लिए कल से 40 नई ट्रेन चलाएगा. स्कूल कॉलेज और रेलवे सहित कल से कुल चार नई व्यवस्थाए लागू होगीं. कोरोना काल में ये सभी बड़े बदलाव हैं जिन्हें आपको जानना चरूरी है. Also Read - IRCTC/Indian Railways: 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनों में कैसे होगी टिकटों की बुकिंग? सफर के लिए क्या हैं गाइडलाइंस- जानें सबकुछ

Railways will run 40 new special Trains: 21 सितंबर से एक बड़ा बदलाव रेलवे में देखने को मिलेगा. यह कोई बदलाव नहीं बल्कि लॉकडाउन के बाद रेलवे अब धीरे धीरे गाड़ियों का परिचालन शुरू कर रहा है. रेलवे ने इससे पहले 80 स्पेशल ट्रेन शुरू की थी और अब 21 सितंबर यानी कल से 40 और नई ट्रेन चलाएगा. आपको बता दें कि अगर आप भी अपने शहर से कही की यात्रा कर रहे हैं तो आप भी भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर जाकर अपने टिकट की बुकिंग करा सकते हैं. कल से शुरू होने वाली 40 नई स्पेशल ट्रेन के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है. Also Read - Trains For Bihar/ IRCTC Booking : जाना है बिहार तो टिकट के लिए मत होइये परेशान! आज से इन क्लोन ट्रेनों में ऐसे करें टिकटों की बुकिंग

School colleges will be Reopened across the country from Tomorrow: छह महीने से ज्यादा वक्त से कोरोना वायरस की वजह से देशभर में स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं लेकिन अब कल से स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं. फिलहाल अभी कही भी पहले की तरह क्लासेस नहीं लगेंगी लेकिन बच्चे परामर्श के लिए अपने पैरेंट्स की इजाजत लेकर स्कूल जा सकते हैं. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन में 21 सितंबर से 9वीं और 12वीं की कक्षा शुरू करने की इजाजत दी थी. लेकिन स्कूल कॉलेज वहीं खुलेंगे जो कंटेनमेंट जोन के बाहर होंगे. स्कूल खोलने के लिए स्कूल प्रशासन को स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना होगा. Also Read - Clone Trains Ticket Booking News: क्लोन ट्रेनों में आज से होगी टिकटों की बुकिंग, क्या हैं रूट्स- कितना होगा किराया? जानिये सबकुछ....

आपको बता दें कि ज्यादातर राज्य कल से स्कूल कॉलजे खोल देंगे लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में अभी भी छात्रों को स्कूल जाने के लिए 15 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा. दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलो को ध्यान में रखते हुए 5 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है.

Taj Mahal will be open for Tourists: कोरोना के खतरे को देखते हुए ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था लेकिन अब अनलॉक 4 में 21 सितंबर से इसे दोबारा खोल दिया जाएगा. ताजमहल के साथ ही आगरा किले का भी टूरिस्ट कल से दीदार कर सकेंगे. हालांकि ताजमहल और आगरा किले दोनों के ही लिए पर्यटकों की संख्या सीमित होगी. ताजमहल को देखने के लिए एक बार में पांच हजार ही दर्शक जा सकेंगे जबकि आगरा किले के लिए यह सीमा 2500 होगी. पर्यटकों को ध्यान रखना होगा कि टिकटों की बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से होगी.

Custom Duty: कल से इम्पोर्टरों के लिए भी कई बड़े बदलाव होंगे. सरकार मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत सीमा शुल्क में 21 सितंबर से बड़ा बदलाव करने जा रही है. किसी भी सामान का आयात करने से पहले इंपोर्टरों को यह भली प्रकार से सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सामान जिस जगह से आयात हो रहा है वहां आयात के सभी निर्धारित मापदंत पूरे हो रहे हैं या नहीं.