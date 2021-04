Indian Railways: देश में कोरोना वायरस की आपदा झेल रहे लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है. इससंकट के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railways) लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है, ताकि लोगों को पिछली बार की तरह ज्यादा परेशानी ना हो. अब पश्चिम रेलवे (Western Railways) ने अब गांधीधाम से कोयम्बटूर और नागरकोइल के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. इन ट्रेनों की बुकिंग 13 अप्रैल से शुरू हो रही है. Also Read - Madhya Pradesh Lockdown: कोरोना की खौफनाक रफ्तार पर CM शिवराज का बड़ा फैसला, जानिए क्या है आदेश...

पश्चिम रेलवे ने इसकी जानकारी देते हुए पूरा टाइम टेबल ट्वीट किया है, जिसके मुताबिक यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण भारत के नागरकोइल और कोयम्बटूर के लिए 2 जोड़ी यानी 4 स्पेशल ट्रेनों (Special Trains) का संचालन किया जाएगा.

For the convenience of passengers, Western Railway has decided to run additional special trains between Gandhidham – Nagarcoil and Rajkot – Coimbatore.

The booking of Train No. 06335 & 06613 will open on 13th April, 2021 at nominated PRS counters and on IRCTC website. pic.twitter.com/Ke7tFIBY44

