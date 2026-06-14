  • Hindi
  • India Hindi
  • Indian Sailor Nishanth Uirthanathan Dies Onboard Mt Celestial Near Oman Coast

ओमान तट के पास भारतीय नाविक की मौत, जहाज पर नहीं मिली मेडिकल सुविधा; क्रू ने ठंडे पानी की बोतलों से शव को रखा सुरक्षित

ओमान के दुक्म बंदरगाह के पास खड़े एक टैंकर पर भारतीय नाविक निशांत उर्थानाथन की मौत हो गई. भारतीय दूतावास परिवार के संपर्क में है और पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 14, 2026, 6:19 PM IST
ओमान तट के पास भारतीय नाविक की मौत, जहाज पर नहीं मिली मेडिकल सुविधा; क्रू ने ठंडे पानी की बोतलों से शव को रखा सुरक्षित

Indian Sailor Death: ओमान के तट से भारतीय समुद्री समुदाय के लिए एक दुखद खबर सामने आई है. भारतीय नागरिक और नाविक निशांत उर्थानाथन की एक टैंकर जहाज पर ही मौत हो गई. घटना उस समय हुई जब जहाज ओमान के दुक्म पोर्ट के पास पहुंचने वाला था. भारतीय दूतावास ने इस घटना की पुष्टि करते हुए शोक व्यक्त किया है और परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है.

खबर पर अपडेट जारी है…

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.