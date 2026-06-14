ओमान तट के पास भारतीय नाविक की मौत, जहाज पर नहीं मिली मेडिकल सुविधा; क्रू ने ठंडे पानी की बोतलों से शव को रखा सुरक्षित

Indian Sailor Death: ओमान के तट से भारतीय समुद्री समुदाय के लिए एक दुखद खबर सामने आई है. भारतीय नागरिक और नाविक निशांत उर्थानाथन की एक टैंकर जहाज पर ही मौत हो गई. घटना उस समय हुई जब जहाज ओमान के दुक्म पोर्ट के पास पहुंचने वाला था. भारतीय दूतावास ने इस घटना की पुष्टि करते हुए शोक व्यक्त किया है और परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है.
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