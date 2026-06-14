ओमान तट के पास भारतीय नाविक की मौत, जहाज पर नहीं मिली मेडिकल सुविधा; क्रू ने ठंडे पानी की बोतलों से शव को रखा सुरक्षित

ओमान के दुक्म बंदरगाह के पास खड़े एक टैंकर पर भारतीय नाविक निशांत उर्थानाथन की मौत हो गई. भारतीय दूतावास परिवार के संपर्क में है और पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

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Indian Sailor Death: ओमान के तट से भारतीय समुद्री समुदाय के लिए एक दुखद खबर सामने आई है. भारतीय नागरिक और नाविक निशांत उर्थानाथन की एक टैंकर जहाज पर ही मौत हो गई. घटना उस समय हुई जब जहाज ओमान के दुक्म पोर्ट के पास पहुंचने वाला था. भारतीय दूतावास ने इस घटना की पुष्टि करते हुए शोक व्यक्त किया है और परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है.

खबर पर अपडेट जारी है…