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भारतीय नेवी अफसरों की भारत सरकार ने कैसे बचाई जान? ईरान से आ रहे शिप में न GPS था न रडार

ईरान-इजरायल जंग के बीच फंसे भारतीय नाविकों ने दिल दहला देने वाली कहानी सुनाई. उन्होंने बताया कि वो 80 दिन हिरासत में रहे और खतरनाक हालात के बाद कैसे सुरक्षित वापस की.

Published date india.com Published: March 30, 2026 11:43 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
भारतीय नेवी अफसरों की भारत सरकार ने कैसे बचाई जान? ईरान से आ रहे शिप में न GPS था न रडार
Photo from Freepik

समुद्र के बीचों-बीच भारतीय नेवी के अफसरों ने ऐसा खौफनाक मंजर देखा, जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. दरअसल, पांच भारतीय नाविक एक ऐसे जहाज पर फंसे थे, जहां न तो GPS काम कर रहा था और न ही रेडार. साथ ही मिसाइलों की आवाज और धमाकों का डर हर पल बना हुआ था. न्यूज एजेंसी ANI को कैप्टन विनय कुमार ने भारत लौटने के बाद बताया कि हर पल उन्हें लगता था कि अब अगला नंबर उनका ही हो सकता है.

80 दिनों तक हिरासत में रहे और फिर जंग शुरू हो गई

इन लोगों को जंग शुरू होने से पहले ही ईरान में हिरासत में रखा गया था. करीब 80 दिन तक वे वहीं फंसे रहे, जो अपने आप में एक कठिन समय था. लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई, जब उनकी रिहाई का आदेश मिला और उसी वक्त क्षेत्र में जंग भड़क उठी. इसका मतलब यह हुआ कि बाहर निकलने का मौका मिलते ही वे और भी बड़े खतरे में आ गए. न तो वहां से सुरक्षित निकलने का समय मिला और न ही कोई स्पष्ट रास्ता नजर आ रहा था.

जहाज में नहीं काम कर रहा था GPS और नेविगेशन सिस्टम

रिहाई के समय जिस जहाज से उन्हें निकलना था, उसकी हालत बेहद खराब थी. जरूरी उपकरण जैसे GPS, रेडार और नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहे थे. कैप्टन ने इसे ऐसे बताया जैसे कोई बिना ब्रेक और बिना लाइट के अंधेरे में गाड़ी चला रहा हो. समुद्र में ऐसी स्थिति में सफर करना बेहद खतरनाक होता है. अगर कोई छोटा हादसा भी हो जाता, तो उससे बचने का कोई साधन नहीं था. यह सफर तकनीकी रूप से भी गलत और जानलेवा था.

‘पर्ल हार्बर’ जैसा डरावना अनुभव

जब जंग शुरू हुई, तो हालात और भी खराब हो गए. चारों तरफ मिसाइलों की आवाज और धमाकों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई युद्ध फिल्म चल रही हो. कैप्टन ने बताया कि यह मंजर ‘पर्ल हार्बर’ जैसा लग रहा था, जहां हर तरफ तबाही ही तबाही थी. जहाज के पास ही धमाके हो रहे थे और उन्हें हर पल यही डर था कि अगला हमला उन पर ही हो सकता है. ऐसी स्थिति में मानसिक दबाव भी बेहद बढ़ गया था.

कैसे मिली नई जिंदगी?

आखिरकार भारत सरकार और कूटनीति के जरिए इन नाविकों को सुरक्षित वापस लाया गया. कैप्टन ने इसके लिए प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय का आभार जताया. यह घटना दिखाती है कि कैसे सही समय पर की गई कूटनीतिक कोशिशें लोगों की जान बचा सकती हैं. साथ ही यह भी साफ होता है कि युद्ध के समय आम नागरिक भी कितने बड़े खतरे में होते हैं. यह पूरी कहानी डर, संघर्ष और आखिर में उम्मीद की एक मिसाल बनकर सामने आई है.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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