नई दिल्ली: भारतीय वैज्ञानिक आए दिन भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहे हैं. ऐसे में एक बार फिर भारतीय वैज्ञानिकों के हाथ बड़ी सफलता लगी है. वैज्ञानिकों ने अबतक की सबसे दूर स्थित अकाशगंगा AUDFs01 की खोज की है. इसे मल्टी-वेवलेंथ सैटेलाइट- एस्ट्रोसैट की मदद से खोजा गया है. भारतीय वैज्ञानिकों की इस सफलता पर नासा ने भी तारीफ की है. बता दें कि इस आकाशगंगा को पुणे स्थित अतंरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष भौतिक के अंतर विश्वविद्यालयी केंद्र ने खोजा है.

इस बात नासा के पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर फेलसिया चॉऊ ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि नासा इस नई खोज के लिए भारतीय खोजकर्ताओं को बधाई देता है. विज्ञान सभी के लिए खोज करता है. इससे मनुष्यों की उत्पति का पता चलेगा कि आखिर इंसानों की उत्पति कहां से हुई है. हम कहां से आए हैं. इस बाबत अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अंतरराष्ट्रीय समूह की अगुवाई डॉक्टर कनक साहा कर रहे हैं. ये IUCAA में एसोसिएट प्रोफेसर हैं.

Landmark achievement by Indian Astronomers. Space observatory AstroSat discovers one of farthest galaxy of Stars in the Universe. Hailed by leading international journal "Nature Astronomy". Very important clue for further study of Light in Universe. pic.twitter.com/WLj6SUj6gT

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) September 1, 2020