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एक बार फिर होर्मुज में भारतीय जहाज पर हमला, भारत बोला- अब नहीं करेंगे बर्दाश्त

ओमान तट के पास भारतीय जहाज पर हमले के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है.

Published date india.com Updated: May 14, 2026 4:03 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
एक बार फिर होर्मुज में भारतीय जहाज पर हमला, भारत बोला- अब नहीं करेंगे बर्दाश्त

Indian Ship Attacked in Hormuz: ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग से एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. ओमान के तट के पास भारतीय झंडे वाले एक जहाज पर हुए हमले ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार (14 मई) को पुष्टि की कि जहाज पर हमला हुआ था, लेकिन राहत की बात ये रही कि सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं. फिलहाल हमले के पीछे किस संगठन या देश का हाथ है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

ये घटना ऐसे समय में हुई है जब खाड़ी क्षेत्र पहले से ही कई राजनीतिक और सामरिक विवादों के कारण चर्चा में बना हुआ है. अरब सागर और होर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में गिने जाते हैं. भारत सहित कई देशों का तेल और व्यापारिक सामान इसी रास्ते से गुजरता है. ऐसे में किसी भी तरह की अस्थिरता का असर सीधे वैश्विक व्यापार और तेल बाजार पर पड़ सकता है.

खबर पर अपडेट जारी है…

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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