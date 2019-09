नई दिल्ली: ओलम्पिक पदक विजेता पूर्व कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया. हरियाणा में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं. इस लिहाज से इन दोनों खिलाड़ियों का पार्टी के साथ शामिल होना निश्चित तौर पर राज्य में भाजपा को मजबूत करेगा. योगेश्वर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर वह भाजपा के साथ आए हैं. उन्होंने कहा, ” प्रधानमंत्री मोदी ने जब जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया तब मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ.”

राष्ट्रमंडल खेल-2014 में स्वर्ण पदक जीतने वाले योगेश्वर ने कहा है कि वह देश की सेवा करना चाहते हैं. वहीं एक सूत्र ने बताया है कि वह सोनीपत से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं. योगेश्वर के साथ संदीप ने भी सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़ने का फैसला किया. संदीप ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पार्टी में स्थापित किए गए अनुशासन से वो प्रभावित हैं. भाजपा में मौजूद सूत्र ने बताया कि संदीप को पार्टी स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है.

