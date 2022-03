Shelling in Kharkiv: रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष (Russia Ukrain Crisis) में आज एक भारतीय की जान चली गई. विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है. जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के खारकीव में हुई गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई. फिलहाल, मंत्रालय ने छात्र के परिवार को इसकी सूचना दे दी है. साथ ही परिवार को सांत्वना भी भेजी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘बहुत दुख के साथ हम बताना चाहते हैं कि आज सुबह खार्कीव में गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई. मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है. हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं.”Also Read - फेसबुक के बाद अब गूगल ने भी लिया कड़ा फैसला, रूस की बड़ी मीडिया एजेंसी RT और Sputnik के यूट्यूब चैनल होंगे ब्लॉक, यूरोप में नहीं दिखेंगे रूसी चैनल

छात्र की मौत के बाद भारत ने दोनों देशों के राजदूत को तलब कर लिया है. दोनों देशों के राजदूतों को यह साफ किया जाएगा कि इस संघर्ष में किसी भी भारतीय नागरिक की जान न जाए. इस बारे में जानकारी देते हुए अरिंदम बागची ने एक और ट्वीट किया. जिसमें उन्होंने बताया कि वे रूस और यूक्रेन, दोंनों देशों के राजदूत के संपर्क में हैं ताकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी हो सके.

बागची ने लिखा, 'विदेश सचिव ने रूस और यूक्रेन के राजदूतों को बुलाया है और उनसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी की बात दोहराई है. खासकर वो नागरिक, जो खार्कीव या संघर्ष वाले इलाकों में फंसे हुए हैं. इसी तरह की कार्रवाई रूस और यूक्रेन में हमारे राजदूतों द्वारा भी की जा रही है."

Foreign Secretary is calling in Ambassadors of Russia and Ukraine to reiterate our demand for urgent safe passage for Indian nationals who are still in Kharkiv and cities in other conflict zones.

Similar action is also being undertaken by our Ambassadors in Russia and Ukraine.

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) March 1, 2022