Hindi India Hindi

Indian Student Missing In America Family Gets Ransom Calls

हैदराबाद का छात्र 2 हफ्ते से अमेरिका में लापता, परिवार को आया फिरौती के लिए फोन

संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैदराबाद के 25 वर्षीय अब्दुल मोहम्मद के 7 मार्च से लापता होने की सूचना मिली है. उसके परिवार को कथित तौर पर उसके अपहरणकर्ताओं से फिरौती के लिए फोन आया था.

Indian Student Missing In US: हैदराबाद का एक 25 वर्षीय छात्र 7 मार्च से संयुक्त राज्य अमेरिका में लापता है और भारत में उसके परिवार का कहना है कि उन्हें फिरौती की मांग मिली है. अब्दुल मोहम्मद क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहा है. उसके दोस्तों का कहना है कि उन्हेंने अब्दुल को आखिरी बार 7 मार्च को देखा था. उनके पिता मोहम्मद सलीम ने बताया कि उस हफ्ते के आखिर में उन्हें एक अज्ञात नंबर से फोन आया था, जिसमें किसी ने खुद को शामिल होने का दावा किया था.

फोन करने वाले ने दावा किया कि उन्होंने अब्दुल का अपहरण कर लिया है और उसकी सुरक्षित वापसी के लिए 1,200 डॉलर की फिरौती मांगी है. उन्होंने फिरौती न देने पर अब्दुल की किडनी बेचने की भी धमकी दी. अमेरिका में अब्दुल के रिश्तेदारों ने 8 मार्च को क्लीवलैंड पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. अब्दुल के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है. अब्दुल का पता लगाने में सहायता मांगने के लिए परिवार 18 मार्च को शिकागो में भारतीय वाणिज्य दूतावास भी पहुंचा. क्लीवलैंड पुलिस फिलहाल अब्दुल के लापता होने की जांच कर रही है.