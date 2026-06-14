ओमान तट पर डूबा भारतीय जहाज 'Virat 1', 14 नाविकों को बचाने के लिए US Navy ने चलाया बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन

ओमान के पास भारतीय झंडे वाले जहाज MSV Virat 1 का इंजन फेल होने के बाद संकट खड़ा हो गया. जहाज में सवार 14 भारतीय नाविकों को लाइफ राफ्ट में सुरक्षित निकाला गया और अमेरिकी नौसेना की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/indian-vessel-msv-virat-1-engine-failure-oman-us-navy-rescue-14-indian-crew-8446394/ Copy

ओमान के तट के पास भारतीय जहाज के साथ हुई घटना ने समुद्री सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है. भारतीय ध्वज वाले मैकेनाइज्ड सेलिंग वेसल MSV Virat 1 का इंजन अचानक फेल हो गया, जिसके बाद जहाज समुद्र में संकट की स्थिति में पहुंच गया. उस समय जहाज पर 14 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे.

घटना की जानकारी सामने आने के बाद ओमान के अधिकारियों, भारतीय दूतावास और अमेरिकी नौसेना ने संयुक्त रूप से बचाव अभियान शुरू किया. राहत की बात यह रही कि सभी भारतीय नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उन्हें लाइफ राफ्ट के जरिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई.

भारतीय दूतावास ने क्या कहा?

भारतीय दूतावास ने बताया कि जैसे ही जहाज से जुड़ी आपात स्थिति की जानकारी मिली, स्थानीय प्रशासन और आसपास मौजूद जहाजों के साथ समन्वय स्थापित किया गया. बचाव अभियान को तेज करते हुए ओमान के समुद्री अधिकारियों ने क्षेत्र में मौजूद जहाजों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की मदद ली.

बताया गया कि ये घटना ओमान के रास अल हद्द क्षेत्र से लगभग 80 समुद्री मील पूर्व में हुई. इंजन खराब होने के बाद जहाज की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई. हालात को देखते हुए चालक दल को जहाज छोड़कर लाइफ राफ्ट में स्थानांतरित किया गया. इस बीच अमेरिकी नौसेना ने भी त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए अपने P-8 समुद्री निगरानी विमान को सक्रिय किया. हालांकि, जहाज के डूबने या क्षतिग्रस्त होने के पीछे की सटीक वजह साफ नहीं हो सकी है.

ये घटना ऐसे समय में हुई है जब होर्मुज और ओमान के आसपास का समुद्री क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है. पिछले कुछ दिनों में इस इलाके में कई व्यापारिक जहाजों से जुड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है. होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है. वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समुद्री दुर्घटना या सुरक्षा चुनौती का असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है.