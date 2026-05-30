विदेशी धरती पर भारतीय हथियारों की सैन्य परेड, ताकत देखकर ऐसे ही घबरा जाएंगे पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश

आर्मेनिया की सैन्य परेड में भारतीय हथियारों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला. इस खबर में जानिए क्यों पाकिस्तान, तुर्किए और अजरबैजान के लिए इसे बड़ा रणनीतिक संकेत माना जा रहा है.

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आर्मेनिया रूस के हथियारों पर निर्भर था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद देश की सप्लाई क्षमता कमजोर हो गई.

यह खबर पढ़कर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब दुनिया भारत के हथियारों की ताकत को सलाम कर रही है. आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में बीते 28 तारीख को हुई सैन्य परेड में भारत की बढ़ती रक्षा ताकत का बड़ा संदेश देखने को मिला. इस परेड में कई भारतीय हथियार और डिफेंस सिस्टम दुनिया के सामने दिखाई दिए, जिससे यह संकेत मिला कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि धीरे-धीरे एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनता जा रहा है. खास बात यह है कि यह प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है, जब दक्षिण कॉकस क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है और आर्मेनिया अपनी सैन्य ताकत तेजी से मजबूत करने में जुटा है.

परेड में दिखे भारत के कई एडवांस हथियार

आर्मेनिया की इस सैन्य परेड में भारत के कई आधुनिक हथियार शामिल थे. इनमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ATAGS 155mm आर्टिलरी गन, Pinaka मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर, Swathi रडार सिस्टम और ALS-50 लोइटरिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन प्रमुख रहे. Akash मिसाइल सिस्टम दुश्मन के विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रोकने में सक्षम माना जाता है. वहीं Pinaka सिस्टम लंबी दूरी तक तेजी से हमला करने के लिए जाना जाता है. Swathi रडार दुश्मन की तोपों और रॉकेट की लोकेशन पता लगाने में मदद करता है. इन हथियारों के प्रदर्शन ने दिखाया कि भारत अब अलग-अलग तरह के आधुनिक सैन्य सिस्टम तैयार करने में काफी आगे बढ़ चुका है.

आखिर आर्मेनिया भारत से हथियार क्यों खरीद रहा?

आपको बता दें कि अब तक आर्मेनिया रूस के हथियारों पर निर्भर था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद देश की सप्लाई क्षमता कमजोर हो गई. इन सबके बीच, भारत आर्मेनिया के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है. क्योंकि भारतीय हथियार अपेक्षाकृत सस्ते हैं, जल्दी मिल जाते हैं और सोवियत दौर की सैन्य संरचना के साथ आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इसके अलावा, 2020 के नागोर्नो-काराबाख युद्ध में आर्मेनिया की कमजोर एयर डिफेंस और ड्रोन क्षमता सामने आई थी. भारत के Akash सिस्टम और ड्रोन तकनीक इन्हीं कमजोरियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं.

पाकिस्तान-तुर्किए और अजरबैजान को संदेश

विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत और आर्मेनिया की बढ़ती रक्षा साझेदारी के पीछे बड़ा भू-राजनीतिक कारण भी है. तुर्किए और पाकिस्तान खुले तौर पर अजरबैजान का समर्थन करते रहे हैं. नागोर्नो-काराबाख संघर्ष में तुर्किए ने अजरबैजान को ड्रोन और सैन्य मदद दी थी, जबकि पाकिस्तान ने कूटनीतिक समर्थन किया. ऐसे में भारत आर्मेनिया को एक रणनीतिक साझेदार के तौर पर देख रहा है. कई विश्लेषकों का मानना है कि यह सहयोग पाकिस्तान-तुर्किए-अजरबैजान गठजोड़ को संतुलित करने की कोशिश भी हो सकता है.

हथियार बाजार में बढ़ रही भारत की पकड़

भारत लंबे समय तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देशों में शामिल रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है. मेक इन इंडिया (Make in India) और डिफेंस एक्सपोर्ट नीति के तहत भारत अब अपने हथियार दूसरे देशों को बेच रहा है. आर्मेनिया इसका बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है. अगर भारतीय हथियार युद्ध जैसे हालात में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो आने वाले समय में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देश भी भारत की तरफ रुख कर सकते हैं. यही वजह है कि आर्मेनिया की इस परेड को सिर्फ सैन्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक रणनीतिक ताकत के प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है.