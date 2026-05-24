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Indian Youth Called Pakistani Kiren Rijiju Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke Reacts

'हमारे फॉलोअर्स इंडियंस हैं...', भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी कहने पर भड़की Cockroach Party, दिखा दिया पूरा डेटा

कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बीच सोशल मीडिया विवाद बढ़ गया है. जानिए भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी कहने वाले बयान और वायरल डिजिटल कैंपेन की पूरी कहानी.

अभिजीत ने दावा किया है कि उनके 94 प्रतिशत से ज्यादा फॉलोअर्स भारत से हैं.

सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party) को लेकर काफी चर्चा हो रही है. हाल ही के दिनों में शुरू हुआ इस डिजिटल मूवमेंट के इंस्टाग्राम पर 22.8 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं. पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भारतीय युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर लगातार पोस्ट करते हैं, जिनकी वजह से वह खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. इस बीच, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बिना नाम लिए इस प्लेटफॉर्म पर निशाना साधा है, जिससे विवाद खड़ा हो गया.

उन्होंने कहा कि कुछ लोग पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस से जुड़े नेटवर्क्स से सोशल मीडिया सपोर्ट ले रहे हैं. उन्होंने लिखा कि भारत में युवाओं की कोई कमी नहीं है, इसलिए एंटी इंडिया गैंग से समर्थन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. इसके बाद, सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई और कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने मंत्री के बयान पर पलटवार किया.

भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी क्यों बता रहे?

अभिजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर की, जिसमें दावा किया गया कि उनके 94 प्रतिशत से ज्यादा फॉलोअर्स भारत से हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एक केंद्रीय मंत्री भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी क्यों बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह डेटा उनके अकाउंट हैक होने से पहले मीडिया के साथ भी साझा किया गया था. यह बयान सामने आने के बाद मामला और ज्यादा राजनीतिक बन गया.

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कैसे शुरू हुई Cockroach Janta Party

कॉकरोच पार्टी की शुरुआत तब हुई, जब CJI सूर्यकांत के कुछ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए. कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों को लेकर इंटरनेट पर काफी नाराजगी देखने को मिली. बाद में अदालत की तरफ से साफ किया गया कि टिप्पणी फर्जी डिग्री लेकर वकालत में आने वाले लोगों के लिए थी और बात को गलत तरीके से पेश किया गया. इन सबके बीच कॉकरोच जनता पार्टी सामने आई और खुद को युवाओं की आवाज बताने लगी. यह प्लेटफॉर्म बेरोजगारी, एग्जाम प्रेशर और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलने लगा.

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NEET पेपर लीक विवाद के बाद बढ़ी लोकप्रियता

देशभर में NEET-UG 2026 पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान इस प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता अचानक बढ़ गई. मेडिकल छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने इसे अपना समर्थन देना शुरू कर दिया. कुछ ही दिनों में इस इंस्टाग्राम पेज के फॉलोअर्स भाजपा और कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दलों से भी ज्यादा हो गए. दिपके का दावा है कि बाद में उनके इंस्टाग्राम, X अकाउंट और वेबसाइट को हैक या ब्लॉक कर दिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं.

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हैकिंग, धमकियों के बीच आंदोलन जारी रखने का दावा

अभिजीत दिपके के मुताबिक, उनकी वेबसाइट बंद होने से पहले करीब 10 लाख लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन किया था और लगभग 6 लाख लोगों ने ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर किए थे. उनका कहना है कि सरकार की नाकामी से परेशान छात्रों के लिए आवाज उठाने पर कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है. हालांकि, आधिकारिक अकाउंट्स बंद होने के बावजूद Cockroach is Back नाम से नया अकाउंट बनाकर समर्थक अब भी इस आंदोलन को जारी रखने का दावा कर रहे हैं.