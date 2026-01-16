ईरान में नहीं सुधर रहे हालात, प्रदर्शनों के बीच 10 भारतीयों को पकड़ा, MEA ने दिया ताजा अपेडट

ईरान में हिरासत में लिए गए 10 भारतीयों को लेकर विदेश मंत्रालय ने बड़ा अपडेट दिया है. जानिए ये लोग कब और कैसे पकड़े गए और हिरासत में लेने के पीछे क्या वजह थी?

Published date india.com Published: January 16, 2026 11:21 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
ईरान में नहीं सुधर रहे हालात, प्रदर्शनों के बीच 10 भारतीयों को पकड़ा, MEA ने दिया ताजा अपेडट

ईरान में हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों को लेकर भारत सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ने बताया कि भारत सरकार ने ईरानी प्रशासन से हिरासत में लिए गए भारतीयों के लिए कॉन्सुलर ऐक्सेस की मांग की है. जानकारी के मुताबिक, एमटी वैलिएंट रोर नाम के जहाज से जुड़े 16 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 10 को ईरान में हिरासत में रखा गया है. इस मामले ने तब तूल पकड़ा, जब जहाज में काम करने वाले इंजीनियर केतन मेहता के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई.

कैसे ईरानी के कब्जे में आए ये लोग

जानकारी के अनुसार, 8 दिसंबर को ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने एमटी वैलिएंट रोर जहाज पर कार्रवाई की थी. उस वक्त यह जहाज यूएई के दिब्बा पोर्ट के पास मौजूद था. ईरान का दावा है कि इस जहाज से करीब 6 हजार मीट्रिक टन फ्यूल की तस्करी की जा रही थी. ईरानी नेवी ने जहाज को अपने कब्जे में लेकर बंदर अब्बास पोर्ट तक ले जाया. मर्चेंट नेवी में कार्यरत कैप्टन विजय के परिवार ने बताया कि अचानक हुई इस कार्रवाई से किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और उसी शाम एक वॉट्सऐप संदेश के जरिए मदद की गुहार मिली.

परिवारों की बढ़ी बेचैनी

कैप्टन विजय के भाई ने बताया कि उन्होंने अपने भाई से संपर्क करने की कई कोशिशें कीं, लेकिन कोई बात नहीं हो पाई. बाद में जहाज की ऑपरेटिंग कंपनी से जानकारी मिली कि चालक दल को हिरासत में लिया गया है, हालांकि वजह साफ नहीं बताई गई. इसके बाद कंपनी से भी संपर्क टूट गया. परिवार ने डीजी शिपिंग, विदेश मंत्रालय और ईरान स्थित भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क किया. कई ईमेल भेजे गए, लेकिन शुरुआती दिनों में कोई ठोस जवाब नहीं मिला, जिससे परिवारों की चिंता और बढ़ती गई.

हिरासत में किस स्थिति में लोग?

परिवारों को 22 दिसंबर को पहली बार गार्ड के फोन से कॉल मिला, जिसमें बताया गया कि चालक दल को एक जगह कैद कर रखा गया है. हालात ऐसे थे कि उन्हें वॉशरूम जाने के लिए भी गार्ड की अनुमति लेनी पड़ती थी. 6 जनवरी को पता चला कि 18 में से 10 भारतीयों को औपचारिक रूप से हिरासत में लिया गया है. हालांकि लंबे इंतजार के बाद 10 जनवरी को उन्हें कॉन्सुलर ऐक्सेस मिल पाया, जिसकी पुष्टि एक हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान हुई.

भारत ने जारी की एडवाइजरी

विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस समय ईरान में हालात बेहद संवेदनशील हैं. प्रदर्शन और हिंसा में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है. रणधीर जैसवाल ने कहा कि ईरान में करीब 9,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें ज्यादातर छात्र, तीर्थयात्री, नाविक और कारोबारी शामिल हैं. भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी है और वहां मौजूद लोगों से जल्द से जल्द देश लौटने का आग्रह किया गया है. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वह हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

