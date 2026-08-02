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चीन में भारतीयों की बढ़ीं मुश्किलें! एंटी-इंडिया पोस्ट, वीजा और नौकरी पर उठे सवाल

चीन में रहने वाले भारतीयों ने एंटी-इंडिया सोशल मीडिया कंटेंट, वर्क वीजा में कमी, जीवनसाथी के रोजगार पर रोक और काउंसलर सेवाओं से जुड़ी कई समस्याएं उठाईं हैं. राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने इन मुश्किलों को कम करने भरोसा दिया.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 2, 2026, 11:42 PM IST
चीन में भारतीयों की बढ़ीं मुश्किलें! एंटी-इंडिया पोस्ट, वीजा और नौकरी पर उठे सवाल
भारतीय दूतावास ने भरोसा दिलाया कि यह Open House में नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाएंगी. (Photo from Magnific)
  • चीन में रहने वाले भारतीयों ने एंटी-इंडिया कंटेंट पर चिंता जताई है
  • भारतीयों ने जॉब वीजा कम मिलने और जीवनसाथी को नौकरी न मिलने का मुद्दा उठाया
  • भारतीय दूतावास ने लंबे समय बाद Open House आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनीं
  • दूतावास ने कहा कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

चीन में रहने वाले भारतीयों ने भारत के दूतावास के Open House कार्यक्रम में अपनी कई समस्याएं सामने रखीं. बीजिंग में आयोजित इस बैठक में अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय पेशेवर शामिल हुए. उन्होंने बताया कि चीनी सोशल मीडिया पर भारतीयों, उनके खान-पान और संस्कृति को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट तेजी से बढ़ रही हैं. इसके अलावा, भारतीय पेशेवरों को पहले की तुलना में कम वर्क वीजा और उनके जीवनसाथियों को नौकरी करने की अनुमति न मिलने जैसी समस्याओं पर भी चिंता जताई.

राजदूत ने दिया समाधान का भरोसा

चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने भारतीय समुदाय की समस्याएं सुनीं. उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते से भारतीय वीजा के लिए आवेदन करने वाले चीनी नागरिकों की दस्तावेजी प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा, ताकि दोनों देशों के बीच यात्रा और संपर्क बढ़ सके. सोशल मीडिया पर बढ़ रही भारत विरोधी पोस्ट पर उन्होंने कहा कि चीनी सरकार भी इस तरह के कंटेंट को लेकर चिंतित है और उस पर कार्रवाई कर रही है.

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संस्कृति, कानूनी मदद और बेहतर सेवाओं पर जोर

राजदूत दोराईस्वामी ने बताया कि भारतीय संस्कृति और खान-पान को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में वसंत मेला जैसे और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि दूतावास भारतीय नागरिकों को मदद देने के लिए कानूनी विशेषज्ञों को भी तैयार कर रहा है. इससे चीन में काम करने वाले भारतीयों को जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाह और सहायता मिल सकेगी.

अब नियमित होगी Open House बैठक

भारतीय दूतावास ने भरोसा दिलाया कि यह Open House में नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि चीन में रहने वाले भारतीय सीधे अपनी समस्याएं दूतावास तक पहुंचा सकें और उनका समय पर समाधान हो सके. दूतावास का मानना है कि भारतीय समुदाय के साथ लगातार संवाद बनाए रखने से उनकी परेशानियां कम होंगी और भारत-चीन के लोगों के बीच आपसी संपर्क भी मजबूत होगा.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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