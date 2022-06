प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत की बायो-इकोनॉमी पिछले 8 वर्षों में आठ गुना बढ़ी है. यही नहीं उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही बायोटेक ग्लोबल इकोसिस्टम के टॉप 10 देशों में शामिल हो जाएगा. पीएम मोदी ने यह बातें बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 के उद्घाटन के बाद संबोधित करते हुए कहीं. पीएम मोदी ने कहा भारत को बायोटेक के सेक्टर में संभावनाओं से भरी भूमि माना जाता है. उन्होंने इसके पीछे पांच कारण भी गिनाए. ये पांच कारण हैं यहां की विविध आबादी, विविध जलवायु क्षेत्र, प्रतिभाशाली मानव पूंजी का भंडार और व्यापार करने की आसानी की दिशा में लगातार प्रयास और जैव उत्पादों की मांग.Also Read - डेब्यू मैच में मचाया था तहलका, बतौर कप्तान 2 वनडे वर्ल्ड कप खेलने वाली इकलौती भारतीय हैं Mithali Raj

पीएम मोदी ने कहा, पिछले 8 वर्षों में भारत में स्टार्टअप की संख्या कुछ सौ से बढ़कर 70 हजार तक पहुंच गई है. उन्होंने कहा, यह स्टार्टअप 60 अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में खड़े हुए हैं. पीएम मोदी ने बताया कि 5 हजार से ज्यादा स्टार्टअप बायोटेक सेक्टर से जुड़े हैं. Also Read - IND vs SA 1st T20 Live Streaming: दांव पर होगा बड़ा रिकॉर्ड, यहां देखें भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच

Delhi | Prime Minister Narendra Modi along with Union Ministers Dr Jitendra Singh, Piyush Goyal and Dharmendra Pradhan attends Biotech Startup Expo 2022 pic.twitter.com/zwCQjhHT1A

— ANI (@ANI) June 9, 2022