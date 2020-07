नई दिल्‍ली: देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार उछाल मार रहा है. एक दिन पहले गुरुवार को जहां देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 52,123 मामले आए थे, वहीं, आज शुक्रवार को सुबह 55 हजार से ज्‍यादा मामले दर्ज हुए हैं. पिछले दो दिनों में यह दूसरा दिन है, जब 52 हजार से ज्‍यादा कोविड-19 के मामले सामने आए हैं और देश में कोरोना के कुल मामले 16.38 लाख से अधिक हो गए हैं. Also Read - अमेरिका में कोविड-19 से पहले पॉजिटिव डॉगी की मौत? टाइगर, लायन, बिल्‍लियां भी बीमार

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के केस 16 लाख एक दिन में अब तक कोविड-19 के सबसे अधिक 55,079 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 779 मौतें पिछले 24 घंटे में दर्ज हुई हैं. कुल केस 16,38,871 हैं, जिसमें 5,45,318 एक्‍ट‍िव केस हैं और 10,57,806 मरीज ठीक हो चुके हैं या डिस्‍चार्ज हो चुके हैं और 35,747 लोगों की मौतें हो चुकी हैं. Also Read - लद्दाख में अब तक पीछे नहीं हटी चीन की सेना, विदेश मंत्रालय ने कहा- फिर मिलेंगे

India’s COVID tally crosses 16 lakh mark with the highest single-day spike of 55,079 positive cases & 779 deaths in the last 24 hours. Also Read - Herd Immunity: भारत में अलग-अलग हिस्सों में विकसित हो सकती है हर्ड इम्युनिटी, जानिए क्या है वैज्ञानिकों का राय

Total cases stand at 16,38,871 including 5,45,318 active cases, 10,57,806 cured/discharged & 35,747 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/qh3paziC0C

— ANI (@ANI) July 31, 2020