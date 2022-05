बालासोर (ओडिशा): रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने बुधवार को ओडिशा के एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) चांदीपुर से नौसेना के एक हेलीकॉप्टर से दागी गई स्वदेशी जहाज रोधी मिसाइल का पहला कामयाब परीक्षण किया. डीआरडीओ के सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अभियान ने अपने सभी उद्देश्य को पूरा किया. यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित की गई हवा से प्रक्षेपित पहली स्वदेशी जहाज रोधी मिसाइल प्रणाली है. मिसाइल पहले से निर्धारित अपने मार्ग पर आगे बढ़ी और पूरी सटीकता के साथ लक्ष्य तक पहुंच गई.Also Read - एसएंडपी ने भारत का वृद्धि पूर्वानुमान घटाकर 7.3 फीसदी किया, महंगाई बनी चिंता की बड़ी वजह

