India’s first Omicron death: देश में कोरोना वायरस के नए वेरियंट ओमीक्रोन के संक्रमण से पहली मौत हुई है और इसकी पुष्टि केंद्र सरकार ने की है. केंद्र ने बुधवार को राजस्थान में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की, जो कोरोनोवायरस के ओमिक्रॉन से हुई है. केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बात को आज बुधवार को एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कही है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि राजस्थान के उदयपुर के 72 वर्षीय व्यक्ति के नमूनों में ओमीक्रोन स्ट्रेन के लक्षण थे. अग्रवाल ने कहा, “सरकार ने पुष्टि की कि राजस्थान में मौत को भारत में ओमाइक्रोन मौत के रूप में गिना गया है. हम कह सकते हैं कि यह भारत में पहली मौत है. केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा, विश्व स्तर पर अब तक 108 ओमीक्रोन से संबंधित मौतों की सूचना है.Also Read - IND vs SA, 2nd Test: साउथ अफ्रीका में अंपायरिंग कर रहा रत्नागिरी का बेटा Allahudein Palekar, देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा

Technically it is #Omicron related death (on the Rajasthan case). He was an elderly person. The person is reported to have comorbidities, like diabetes among others: Luv Aggarwal, Joint Secretary, Union Health Ministry pic.twitter.com/i6SXECwp8e

— ANI (@ANI) January 5, 2022