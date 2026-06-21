अंतरिक्ष में जाने को तैयार भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट, जानें कैसे हिल जाएगी इंटरनेट की दुनिया: Explained

भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र की नियामक एजेंसी IN-SPACe ने अनंत टेक्नोलॉजी को इसकी मंजूरी दे ही है और स्पेस में उसकी जगह का निर्धारण भी कर दिया है.

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अब भारत में प्राइवेट कंपनियों भी स्थापित करेंगी सैटेलाइट (AI तस्वीर)

हाई स्पीड इंटरनेट के क्षेत्र में बदल जाएगी दुनिया

100Gbps की रफ्तार से चलेगा इंटरनेट यानी प्रति सेकंड 100 GB डेटा डाउनलोड और अपलोड

स्पेस सैटेलाइट की दुनिया में प्राइवेट कंपनियों को लाने को तैयार भारत सरकार

इंटरनेट आधारित इंडस्ट्री और घरेलू ब्रॉडबैंड में आ जाएगी नई क्रांति

हाई स्पीड इंटरनेट की दुनिया में नया तहलका मचने वाला है. अगर आप अभी 1 Gbps (गीगा बाइट प्रति सेकंड) की स्पीड से ही संतुष्ट हैं, तो जरा संभलिए आने वाले दौर के हिसाब से यह स्पीड कुछ भी नहीं है. अब जल्दी ही आपका इंटरनेट आपके मोबाइल या घर के ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर 100 Gbps की हैरतअंगेज स्पीड से चलेगा. इस स्पीड पर चुटकी बजाते ही बड़ी-बड़ी फिल्में, वीडियोज और दूसरी हैवी फाइल्स डाउनलोड और अपलोड कर पाएंगे. इंटरनेट की तेज स्पीड के महत्व को समझते हुए भारत अब दुनिया में सबसे तेज चलना चाहता है.

अब तक भारत सरकार का था अधिकार

अब तक भारत में जो भी टेलीविजन सिग्नल, फोन कॉल्स और इंटरनेट की सुविधाओं के लिए जिन कॉम्यूनिकेशन सैटेलाइट की मदद ली जाती थी. उन सभी को भारत सरकार (ISRO) ही बनाकर अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करती थी, लेकिन अब यह बदलने वाला है. सरकार इस क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स को लाना चाहती है, जिससे यहां नई क्रांति आएगी. यह क्रांति संचार के क्षेत्र में बड़े बदलाव ला देगी. यह सैटेलाइट से डिफेंस नेटवर्क, रणनीतिक संचार प्रणालियों, कॉर्पोरेट कनेक्टिविटी, एविएशन, समुद्री परिचालन, आपदा प्रबंधन एजेंसियों और दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं सहित विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की जा रही है.

क्या भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका देने को तैयार है?

हां, भारत ने इस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों के लिए द्वार खोल दिए हैं. उसने 2024 में अनंतसैट बना रही कंपनी को स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है. अनंतसैट-1 सैटेलाइट को कौन सी कंपनी बना रही है?

इस सैटेलाइट हैदराबाद आधारित भारतीय कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड (ATL) बना रही है. भारत के इस पहले प्राइवेट सैटेलाइट के आने से इंटरनेट की स्पीड कितनी होने की उम्मीद है?

इस सैटेलाइट के आने के बाद इंटरनेट की स्पीड ब्रॉडबैंड पर 100Gbps की हैरतअंगेज हाई-स्पीड इंटरनेट मिलने की उम्मीद है. अनंतसैट-1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में किस कक्षा और ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा?

इसे जियोस्टेशनरी ऑरबिट (भू-स्थिर कक्षा) में 89 डिग्री पूर्व में स्थापित किया जाएगा, जो भू-मध्य रेखा (इक्वेटर) से करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है. अनंतसैट-1 सैटेलाइट को कब तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है?

कंपनी के अनुसार, इस सैटेलाइट को साल 2029 तक अंतरिक्ष में लॉन्च करने की उम्मीद है.

अंतरिक्ष की दुनिया में प्राइवेट सेक्टर के लिए खुले द्वार

इस कड़ी में भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के लिए द्वार खोल दिए हैं. देश की स्पेस नियामक कंपनी IN-SPACe ने पहली प्राइवेट कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड Ananth Technologies Limited (ATL) को उसका पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है. कंपनी इस सैटेलाइट को अनंतसैट-1 (AnanthSat-1) एजेंसी ने उसे यह मंजूरी देते हुए स्पेस में उसका प्लॉट (कक्षा) भी तय कर दिया है.

IN-SPACe ने तय कर दी प्राइवेट सैटेलाइट की कक्षा

इस सैटेलाइट को 89 डिग्री पूर्व में रेडियो स्पैक्ट्रम के साथ स्थापित किया जाएगा. यह जियोस्टेशनरी ऑरबिट में स्थापित होगा, जो धरती के इक्वेटर (भू-मध्य रेखा) से करीब 36000 किलोमीटर ऊंचाई पर होगा. यहां सैटेलाइट स्थापित करने का मतलब होता है कि वह धरती (ग्रह) की स्पीड से ही घूमते हुए उसकी परिक्रमा करता है. यानी धरती का एक चक्कर लगाने में इसे भी 24 घंटे लगेंगे. इसलिए आपकी छत पर लगे एंटीना को कभी भी हिलाना नहीं पड़ता है.

हाई-फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए बन रहा सैटेलाइट

यह AnanthSat-1 सैटेलाइट का-बैंड (Ka-band) पर संचालित होगा, जो रेडियो तरंगों के हाई-फ्रीक्वेंसी बैंड पर चलते हैं. इसे मल्टी बीम हाई-थ्रूपुट सैटेलाइट के रूप में विकसित किया जा रहा है. इस फ्रीक्वेंसी पर यह सैटेलाइट बहुत ज्यादा डाटा स्पीड के साथ ट्रांस्फर करने में सक्षम होता है.

100 गुणा तेज हो जाएगी इंटरनेट की स्पीड

यह नया सैटेलाइट डेटा स्पीड के मामले में अब तक इस्तेमाल हो रहे पुराने सैटेलाइटों से बहुत तेज होगा. का-बैंड अंतरिक्ष से हैवी इंटरनेट की स्पीड को तेज करने के काम आते हैं. इस सैटेलाइट से भारत के दूर-दराज वाले इलाकों में भी इंटरनेट की सुगमता बढ़ेगी. यह सैटेलाइट फास्ट इंटरनेट के साथ-साथ देश भर के सभी गांवों, आइलैंड्स के साथ-साथ भारत की जलीय सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को कनेक्ट करेगा. अभी तक 1Gbps की स्पीड चलता है और इसके आने पर 100 Gbps तक पहुंच जाएगी.

कई कंपनियों के इस क्षेत्र में आने की उम्मीद

अनंत टेक्नोलॉजी कंपनी की बात करें तो कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. सुब्बा राव पावुलरी, जो सैटकॉम इंडस्ट्री असोसिएशन- भारत (SIA-India) के अध्यक्ष भी हैं. वह हाल ही में इंडिया टुडे द्वारा नई दिल्ली में आयोजित स्पेस कांग्रेस में भाग लेने पहुंचे थे. यहां उन्होंने इस प्रोजैक्ट को लेकर विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि इस सैटेलाइट को 2029 तक लॉन्च करने की उम्मीद है. AnanthSat-1 के बाद इस क्षेत्र में कई और निजी कंपनियां एंट्री कर सकती हैं.

अब तक देश में ISRO करता था सैटेलाइट का काम

इस मौके पर उन्होंने कहा यह कुछ साल पहले उन सुधारों का सीधा परिणाम है, जो भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के आने के लिए द्वार खोले हैं. इससे पहले देश में कॉम्यूनिकेशन सैटेलाइट बनाने और उन्हें संचालित करने का काम सिर्फ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) करता था.

स्पेस की दुनिया में कहां खड़ी है ATL

अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड भले ही स्पेस में अपना पहला सैटेलाइट स्थापित करने जा रही है, लेकिन हैदराबाद की यह कंपनी स्पेस मिशन के मामले में कोई नई कंपनी नहीं है. वह 1992 से इस क्षेत्र में हैं और अब तक वह 109 सैटेलाइट और 89 लॉन्च व्हीकल्स को बनाने में सहयोग कर चुका है.