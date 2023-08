चांद के बाद अब ISRO कर रहा 'सूर्य नमस्कार' की तैयारी, Aditya-L1 लॉन्च को तैयार- कई रहस्य से उठेगा पर्दा

चंद्रयान-3 चांद की तरफ सफलतापूर्वक बढ़ रहा है. चंद्रयान-3 से चांद की दूरी लगातार कम होती जा रही है. चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) सोमवार को चंद्रमा के और करीब पहुंच गया. ISRO ने ऐलान किया कि चंद्रयान 3 सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच चंद्रमा (Moon) के चारों ओर अपनी कक्षा कम करेगा. इन सबके बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की तरफ से एक और खुशखबरी सामने आई है. ‘चंदा मामा‘ (India’s First Mission To Sun) के लिए चंद्रयान-3 को रवाना करने के बाद इसरो अब ‘सूर्य नमस्कार’ यानी सूरज का अध्ययन करने की तैयारी कर रहा है. ISRO ने इसी कड़ी में सूरज पर स्टडी करने वाले सैटेलाइट की पहली तस्वीर भी जारी कर दी है.

PSLV-C57/Aditya-L1 Mission: Aditya-L1, the first space-based Indian observatory to study the Sun ☀️, is getting ready for the launch. The satellite realised at the U R Rao Satellite Centre (URSC), Bengaluru has arrived at SDSC-SHAR, Sriharikota. More pics… pic.twitter.com/JSJiOBSHp1 — ISRO (@isro) August 14, 2023