Omicron in India: कोरोना वायरस (Coronavirus) के अब तक के सबसे संक्रामक वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron) से दुनिया डरी हुई है. करीब डेढ़ महीने में ही कोरोना वायरस का यह वेरिएंट 100 से ज्यादा देशों में दस्तक दे चुका है. कई देशों में यह कोरोना की नई लहर भी पैदा कर चुका है. भारत में भी ओमीक्रोन (Omicron in India) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और तीसरी लहर (Third Wave of Corona) की आशंका अब सच होती दिख रही है. गुरुवार शाम तक देश में ओमीक्रोन संक्रमितों का आंकड़ा 1200 के करीब पहुंच गया है. ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमाम राज्यों और शहरों में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं.

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राज्य में ओमीक्रोन से संक्रमण (Omicron in Maharashtra) के 198 मामले आए हैं, जिनमें से 190 मामले अकेले मुंबई में सामने (Omicron in Mumbai) आए हैं. इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 450 हो गई है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय गुरुवार सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में 49 दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि कोविड-19 के 13 हजार से ज्यादा नए मामले आए. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) ने यह कहकर चिंता बढ़ा दी है कि ऐसे लोग भी ओमीक्रोन संक्रमित (Omicron in Delhi) मिले हैं, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है. यानी कम्यूनिटी स्तर (Community Transmission of Omicron) पर भी ओमीक्रोन फैलने लगा है. साथ ही उन्होंने बताया कि 46 फीसद मामले ओमीक्रोन के आ रहे हैं.

देश में ओमीक्रोन का पहला मामला दो दिसंबर को बेंगलुरु में आया था, जहां भारतीय मूल के 66 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी और 46 वर्षीय एक डॉक्टर के इस वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी. हालांकि, दोनों ने विदेश यात्रा नहीं की थी.

बिहार में ओमीक्रोन संक्रमण का पहला मामला

बिहार की राजधानी पटना के 26 वर्षीय एक युवक के ओमीक्रोन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. युवक ने हाल ही में दिल्ली की यात्रा की थी. यह बिहार में ओमीक्रोन का पहला मामला है. राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के कार्यकारी निदेशक संजय कुमार सिंह ने राज्य में ओमीक्रोन वेरिएंट का पहला मामला आने की पुष्टि की है. मरीज शहर के किदवईपुरी का रहने वाला है.

बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण के 132 नए मामले सामने आए. स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार में गुरुवार को उपचाराधीन रोगियों की संख्या बढकर 333 हो गयी. एक महीने पहले प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले 35 के आसपास थे और अब इसमें लगभग दस गुना वृद्धि हुई है.

राज्य में कुल मिलाकर 12096 लोग इस घातक वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं. पिछले 24 घंटों में इस रोग के कारण किसी की मौत होने की सूचना नहीं है. राज्य में अब तक 7 लाख, 76 हजार, 738 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, वहीं राज्य में अब तक कोविड रोधी टीकों की 9.93 करोड़ खुराक दी जा चुकी है.

झारखंड में तीसरी लहर में संक्रमण से पहली मौत

झारखंड में 22 दिसंबर से औपचारिक तौर पर कोविड की तीसरी लहर की घोषणा होने के बाद राज्य में संक्रमण से मौत का पहला मामला सामने आया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में गुरुवार को संक्रमण के 482 नए मामले आए हैं, जिनमें से 246 राजधानी रांची से हैं. राज्य में कोविड नियंत्रण के लिए बने कार्यबल के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कर्ण ने बताया कि गुरुवार तड़के रांची के राज अस्पताल में 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई, वह कोरोना वायरस से संक्रमित थी.

उन्होंने बताया कि अन्य बीमारियों से पीड़ित महिला को 27 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि, बाद में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई. उनकी गुरुवार तड़के मौत हो गई. गौरतलब है कि इससे पहले 14 दिसंबर को राज्य में कोविड से एक व्यक्ति की मौत हुई थी.

कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के संबंध में सवाल करने पर रांची के मुख्य चिकित्साधिकारी डा. विनोद कुमार ने बताया कि राज्य में फिलहाल जीनोम सिक्वेंसिंग की एक भी मशीन नहीं है, इसलिए नमूनों को जांच के लिए ओडिशा भेजा जाता है. उन्होंने बताया कि ओडिशा से रिपोर्ट आने में 15 दिन से एक महीने का वक्त लगता है, इसलिए राज्य में अभी तक किसी के ओमीक्रोन से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है. झारखंड में इस समय कोविड-19 के कुल 929 मरीजों का इलाज चल रहा है. वहीं संक्रमण से अभी तक कुल 5143 मरीजों की मौत हुई है.

गौतम बुद्ध नगर में 38 नए मामले सामने आए

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में गुरुवार को कोरोना वायरस के 38 नए मामले सामने आए. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुनील दोहरे ने बताया कि गुरुवार की शाम को आयी रिपोर्ट के अनुसार गौतम बुद्ध नगर जिले में 38 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं. उन्होंने बताया कि 135 मरीजों का इलाज चल रहा है, वहीं 24 घंटे में किसी भी कोविड-19 रोगी की मौत नहीं हुई है. दो रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं.

गुजरात में 573 नए मामले, दो मरीजों की मौत

गुजरात में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 573 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही कुल मामले बढ़कर 8 लाख, 31 हजार, 78 हो गए. हालांकि, इस दौरान राज्य में कोरोना के ओमीक्रोन वेरिएंट का एक भी नया मामला सामने नहीं आया. स्वास्थ्य विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी. इस दौरान संक्रमण के कारण दो और मरीजों की मौत होने से मृतकों की तादाद बढ़कर 10,118 हो गई.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया कि पिछले 24 घंटे में कोविड के 102 मरीज स्वस्थ हुए और अभी 2,371 मरीज उपचाराधीन हैं. विज्ञप्ति में कहा गया कि 11 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है. राज्य में अब तक कुल 8 लाख, 18 हजार, 589 लोग इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात दे चुके हैं.

राज्य में अब तक कोरोना वायरस के ओमीक्रोन वेरिएंट के 97 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 44 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं. राज्य में गुरुवार को 2.32 लाख लोगों को कोविड रोधी टीके की खुराक दी गई. राज्य में अब तक टीके की 8.92 करोड़ खुराक दी जा चुकी है.

(इनपुट – पीटीआई)