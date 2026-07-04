अब भारत का 'गगन' दिखाएगा दुनिया को रास्ता, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम ने रचा नया इतिहास

भारत की इस स्वदेशी तकनीक ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. 'गगन' सिस्टम अब हवाई यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के साथ-साथ वैश्विक नेविगेशन तकनीक में भारत की ताकत भी दिखा रहा है.

Written by: Nandan Singh Edited by: Nandan Singh
Updated: July 4, 2026, 4:44 PM IST
Satellite Navigation Ecosystem

अब हवाई जहाजों का सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित और सटीक होने जा रहा है. भारत की स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली ‘गगन’ ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिससे देश की तकनीकी ताकत बढ़ने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी भारत की मजबूत पहचान बन रही है. इस संबंध में सरकार का कहना है कि इस तकनीक से देश का सैटेलाइट नेविगेशन नेटवर्क और मजबूत होगा. साथ ही इससे हवाई यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित होगी, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा और देशभर में सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सेवाओं का तेजी से विस्तार किया जा सकेगा.

सैटेलाइट नेविगेशन इकोसिस्टम होगा मजबूत

सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, जून 2026 में गगन ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पहली बार किसी व्यावसायिक जेट विमान पर गगन की मदद से सैटेलाइट-आधारित लैंडिंग सिस्टम अप्रोच का सफल परीक्षण किया. सरकार ने कहा कि एनएवीआईसी (नेविगेशन विद इंडियन कॉन्सटेलेशन) के साथ मिलकर गगन भारत की स्वदेशी नेविगेशन तकनीकों को आगे बढ़ाने और विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

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बयान में कहा गया है कि परिवहन, आपदा प्रबंधन, सर्वेक्षण और अन्य कई क्षेत्रों में इसके बढ़ते उपयोग को देखते हुए गगन भविष्य में भी भारत के आत्मनिर्भर, तकनीक-आधारित और बेहतर कनेक्टेड भविष्य का एक प्रमुख आधार बना रहेगा. गगन भारत की स्वदेशी सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम (एसबीएएस) है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने संयुक्त रूप से विकसित किया है.

बढ़ेगी जीपीएस की सटीकता

यह प्रणाली जीपीएस की सटीकता बढ़ाने के साथ-साथ विमान संचालन के लिए आवश्यक इंटीग्रिटी संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराती है, जिससे विमान संचालन अधिक सुरक्षित हो जाता है. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाणित गगन केवल विमानन क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य कई क्षेत्रों में भी सैटेलाइट-आधारित नेविगेशन सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है. सरकार के अनुसार, यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक सैटेलाइट नेविगेशन क्षेत्र में नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

GAGAN

इंफोग्राफिक/notebooklm

विमानन क्षेत्र में अत्यधिक सटीक नेविगेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि विमान की स्थिति में मामूली त्रुटि भी उड़ान सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है. हालांकि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) विमान की स्थिति निर्धारित करने में मदद करता है, लेकिन इसके सिग्नल वातावरणीय परिस्थितियों और अन्य तकनीकी कारणों से प्रभावित हो सकते हैं. भारत के तेजी से उभरते विमानन बाजार को देखते हुए अधिक सटीक और विश्वसनीय नेविगेशन प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके परिणामस्वरूप गगन का विकास किया गया.

गलतियों की करेगा गणना

गगन एकीकृत ग्राउंड स्टेशनों, संचार नेटवर्क और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के माध्यम से कार्य करता है. यह जीपीएस सिग्नलों की लगातार निगरानी करता है, उनमें मौजूद त्रुटियों की गणना करता है और संशोधित नेविगेशन जानकारी सीधे विमानों तक पहुंचाता है. इससे जीपीएस सिग्नलों की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ जाती है, जिससे उड़ानों का संचालन अधिक सुरक्षित होता है, योजना निर्माण बेहतर होता है और विभिन्न सेवाओं की दक्षता भी बढ़ती है.

सरकार ने बताया कि गगन वर्ष 2015 से पूरी तरह परिचालन में है. इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिनके पास अपना परिचालित सैटेलाइट-आधारित ऑग्मेंटेशन सिस्टम (एसबीएएस) उपलब्ध है. इस सूची में अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देश पहले से शामिल हैं. (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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