भारत के Tapas UAV ने कमांड और कंट्रोल क्षमताओं को ग्राउंड स्टेशन से समुद्र में युद्धपोत तक ट्रांसफर का सफल प्रदर्शन किया

Tapas UAV: भारत ने अपने तापस यूएवी (Tapas UAV) की कमांड एंड कंट्रोल ट्रांसफर (transferring of command & control capabilities) ग्राउंड स्टेशन से युद्धपोत तक समुद्र में सफलता पूर्वक परीक्षण कर नया मुकाम हासिल किया है. डीआरडीओ (DRDO) और इंडियन नेवी (Indian Navy) की टीम ने 16 जून 2023 को कारवार नौसैनिक अड्डे से 148 किमी दूर आईएनएस सुभद्रा पर एक दूरस्थ ग्राउंड स्टेशन से तापस यूएवी की कमांड और नियंत्रण क्षमताओं को स्थानांतरित करने का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया.

UAV निर्बाध रूप से 20,000 फीट (ASML) की ऊंचाई के आसपास उड़ रहा था.। आईएनएस सुभद्रा ने 3.30 घंटे की उड़ान अवधि के दौरान 40 मिनट के लिए यूएवी संचालन को नियंत्रित किया.