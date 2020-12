India’s total cases rise to 96,08,211With 36,652 new #COVID19 infections, deaths toll mounts to 1,39,700: देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों का आंकड़ा आज शनिवार यानि 5 दिसंबर को 96 लाख के पार हो गया है और भारत में COVID-19 से कुल मौतों का आंकड़ा कल यानि रविवार को 1 लाख 40 हजार के पार हो जाएगा. Also Read - ' Asians of the Year' सम्‍मान के लिए चुने गए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अदार पूनावाला

पिछले 24 घंटे में देश में COVID-19 संक्रमण के 36,652 नए केस आए है और 512 लोगों की मौत हो गई है.



ताजा जानकारी के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में भारत में COVID-19 संक्रमण के 36,652 नए मामले के साथ कुल केस बढ़कर 96,08,211 हो गए हैं. 24 घंटे में 512 ताजा मौतों के साथ मौतों का कुल आंकड़ा 1,39,700 हो गया है.

अभी 4,09,689 पर कुल सक्रिय केस हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 42,533 मरीजों को डिस्‍चार्ज किया गया है. इसके साथ ही कुल ठीक हुए मरीजों की संखया 90,58,822 हो गई है.