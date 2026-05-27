1 जून से फ्लाइट में सफर करने वालों को लगेगा झटका! महंगे Fuel के बीच IndiGo और Air India ने घटाईं सैकड़ों उड़ानें

देश में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आने वाले महीने थोड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं. भारत की दो सबसे बड़ी एयरलाइंस IndiGo और Air India ने जून और जुलाई के दौरान अपनी घरेलू उड़ानों में बड़ी कटौती की है. माना जा रहा है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों और अंतरराष्ट्रीय हालात के चलते एयरलाइंस पर बढ़ते खर्च का असर अब यात्रियों तक पहुंचने लगा है.
सूत्रों के मुताबिक, IndiGo ने अपनी घरेलू उड़ानों में लगभग 7 से 10 प्रतिशत तक की कटौती की है, जबकि Air India ने करीब 22 प्रतिशत उड़ानें कम करने का फैसला लिया है. ये दोनों एयरलाइंस भारत के घरेलू विमानन बाजार का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा संभालती हैं, इसलिए इनकी कटौती का सीधा असर यात्रियों और टिकट कीमतों पर पड़ सकता है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर जेट फ्यूल की कीमतों में अचानक तेजी आई है. विमानन कंपनियों के कुल संचालन खर्च में ईंधन का हिस्सा 40 प्रतिशत तक होता है. ऐसे में लगातार बढ़ती कीमतों ने एयरलाइंस के लिए कई रूट्स पर उड़ानें चलाना महंगा बना दिया है.
Air India ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने जून से अगस्त के बीच कुछ घरेलू रूट्स पर ‘अस्थायी बदलाव’ किए हैं. एयरलाइन का कहना है कि बढ़ती ईंधन लागत और ऑपरेशन पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. कंपनी हालात सामान्य होने पर उड़ानों की संख्या दोबारा बढ़ाने पर विचार करेगी.
एयर इंडिया ने ये भी कहा कि जिन यात्रियों की फ्लाइट प्रभावित होगी, उन्हें वैकल्पिक उड़ान, मुफ्त तारीख बदलाव या पूरा रिफंड दिया जाएगा. वहीं, IndiGo की तरफ से इस मुद्दे पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, हालांकि एयरलाइन रोजाना 2200 से ज्यादा उड़ानें संचालित करती है.
Air India पहले ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भी कटौती कर चुकी है. पाकिस्तान की तरफ से भारतीय विमानों के लिए एयरस्पेस बंद करने और अमेरिकी डॉलर की मजबूती जैसी वजहों ने भी कंपनी के खर्च को बढ़ाया है. हाल ही में Air India को 2 अरब डॉलर से अधिक का सालाना घाटा हुआ था.
फिलहाल यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें और टिकट बुकिंग में देरी न करें, क्योंकि आने वाले हफ्तों में किराए और उपलब्धता दोनों प्रभावित हो सकते हैं.
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