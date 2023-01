Hindi India Hindi

Indigo flight का इमरजेंसी गेट खोलने का मामला, कांग्रेस ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या पर साधा निशाना

Indigo flight का इमरजेंसी गेट खोलने का मामला, कांग्रेस ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या पर साधा निशाना

तेजस्वी सूर्या के गलती से विमान का आपात दरवाजा खोलने की खबरों पर कांग्रेस ने कांग्रेस ने सवाल किया कि क्यों सरकार ने इस घटना को इतने लंबे समय तक छिपाए रखा

फाइल फोटो

बेंगलुरु: पिछले महीने चेन्नई एयरपोर्ट (Chennai airport ) पर इंडिगो के विमान (Indigo aircraft) पर सवार होने के बाद उसका आपात दरवाजा खोलने (emergency door opening the of the Indigo aircraft) वाले व्यक्ति के बेंगलुरु दक्षिण से लोकसभा सदस्य तेजस्वी सूर्या (Tejashwi Surya) के होने की खबरें आने के बाद मंगलवार को कांग्रेस ने उनपर निशाना साधा. कांग्रेस ने सवाल किया कि क्यों सरकार ने इस घटना को इतने लंबे समय तक छिपाए रखा.

कर्नाटक कांग्रेस ने कहा कि तेजस्वी सूर्या इसके उदारण हैं कि अगर नादान बच्चे को छूट दे दी जाए तो क्या होगा. बच्चे के विमान का आपात दरवाजा खोलने के प्रयास की शरारत सामने आई है. यात्रियों की जिंदगी के साथ यह मजाक क्यों?

विपक्षी पार्टी के आरोप पर न तो सरकार ने और न ही सूर्या ने अबतक प्रतिक्रिया दी है.

कांग्रेस पार्टी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर मीडिया की खबरों को साझा करते हुए पूछा कि सरकार ने क्यों सूर्या द्वारा विमान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर आपात द्वार खोलने की घटना को छिपाया.

विपक्षी पार्टी ने सवाल किया, सांसद की मंशा क्या थी? क्या उनकी योजना आपदा लाने की थी? क्यों उन्हें माफी मांगने के बाद पीछे की सीट पर जाने को कहा गया? पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि अगर विमान के उड़ान भरने के बाद अगर यह ‘मजाक किया गया होता और तबाही मचती तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता.

राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी ने पूछा, इस मामले की आगे क्यों जांच नहीं की जा रही है? उस समय विमान हवाई अड्डे पर था और तिरुचिरापल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले अनिवार्य इंजनीयरिंग जांच की प्रक्रिया के अधीन था.

उड्डयन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रक्रिया के तहत इस घटना की जानकारी दी गई और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया. कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.शिवकुमार ने भी सूर्या पर आरोप लगाती खबरों को साझा करते हुए कहा, सुरक्षित उड़ान भरने और उतरने के लिए हमेशा कांग्रेस के साथ उड़ें.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, भाजपा का वीआईपी बिगड़ैल लड़का! विमानन कंपनी शिकायत करने की हिम्मत कैसे कर सकती है. क्या यह भाजपा के सत्ताशीन अभिजात की वर्ग की परिपाटी है? क्या इससे यात्रियों की सुरक्षा से समझौता हुआ? ओह! भाजपा द्वारा अधिकृत वीआईपी से प्रश्न नहीं पूछ सकते!

कांग्रेस विधायक और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रभारी प्रियांक खरगे ने ट्वीट किया, इंडिगो यात्री का नाम लेने में क्यों झिझक रहा है? क्यों उन्होंने इसकी जानकारी डीजीसीए को नहीं दी? क्यों सांसद की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है? भाजपा के तेजस्वी सूर्या ने कथित तौर पर इंडिगो के विमान का आपात दरवाजा खोल दिया था, जिसकी वजह से उड़ान में दो घंटे की देरी हुई. (भाषा)