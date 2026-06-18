अब एयरपोर्ट जाने के लिए सिर्फ 49 रुपये में बुक हो जाएगी कैब, इस एयरलाइन ने शुरू की नई सर्विस, चेक करें डिटेल

नई सर्विस के तहत BluChip लॉयल्टी प्रोग्राम के सदस्यों को भी फायदा मिलेगा. हर 100 रुपये के खर्च पर यात्रियों को पांच BluChip पॉइंट्स मिलेंगे.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 18, 2026, 9:36 PM IST
अब एयरपोर्ट जाने के लिए सिर्फ 49 रुपये में बुक हो जाएगी कैब, इस एयरलाइन ने शुरू की नई सर्विस, चेक करें डिटेल
यात्री IndiGo की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर फ्लाइट बुकिंग के साथ-साथ कैब भी बुक कर सकते हैं.
  • IndiGo ने लॉन्च की एयरपोर्ट कैब सर्विस.
  • फ्लाइट और कैब की एक साथ होगी बुकिंग.
  • चुनिंदा शहरों में ही होगी कैब सर्विस की बुकिंग.
  • यात्रियों को सर्ज प्राइसिंग से मिलेगी राहत.

फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने एक नई सुविधा शुरू की है. अब यात्री फ्लाइट के साथ ही एयरपोर्ट आने-जाने के लिए कैब भी बुक कर सकेंगे. कंपनी ने ‘Cabs with IndiGo’ नाम से यह सर्विस लॉन्च की है. इसके तहत कुछ शहरों में शुरुआती ऑफर के तौर पर मात्र 49 रुपये में एयरपोर्ट कैब बुक करने का मौका दिया जा रहा है. यह सर्विस यात्रियों की यात्रा को और आसान और परेशानी मुक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है.

indiGo का कहना है कि एयरपोर्ट तक पहुंचने या एयरपोर्ट से घर जाने के दौरान यात्रियों को अक्सर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कई बार कैब उपलब्ध नहीं होती, ड्राइवर आखिरी समय पर राइड रद्द कर देते हैं या फिर सर्ज प्राइसिंग के कारण किराया अचानक बढ़ जाता है. नई सर्विस का उद्देश्य इन समस्याओं को कम करना और यात्रियों को पहले से तय किराए पर भरोसेमंद ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध कराना है.

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फ्लाइट के साथ कर सकेंगे कैब की बुकिंग

इस सुविधा के जरिए यात्री IndiGo की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर फ्लाइट बुकिंग के साथ-साथ कैब भी बुक कर सकते हैं. यात्रियों को एयरपोर्ट से शहर और शहर से एयरपोर्ट तक दोनों दिशाओं में कैब सर्विस मिलेगी. कंपनी के मुताबिक, ग्राहक अपनी यात्रा की तारीख और समय के मुताबिक पहले से कैब रिजर्व कर सकेंगे. इससे उन्हें अंतिम समय में व्हीकल खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

IndiGo ने की MojoBoxx के साथ पार्टनरशिप

IndiGo ने इस सर्विस के लिए MojoBoxx के साथ पार्टनरशिप की है. इस प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को कई तरह के कैब ऑप्शन और अनुमानित किराया पहले से दिखाई देगा. इसके अलावा यात्रा में किसी तरह का बदलाव होने पर बुकिंग को मॉडिफाई या रद्द करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी.

ट्रांसपरेंट फेयर पॉलिसी

कंपनी के मुताबिक, इस सर्विस की सबसे बड़ी खासियत ट्रांसपरेंट फेयर पॉलिसी है. यात्रियों को बुकिंग के समय ही पूरा किराया दिखाया जाएगा, जिससे बाद में किसी तरह के हिडेन चार्ज या एडिशनल पेमेंट की समस्या नहीं होगी. साथ ही, प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को निश्चित किराए का फायदा मिलेगा. उन्हें सर्ज प्राइसिंग का सामना भी नहीं करना पड़ेगा.

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क्या कहता है इंडिगो?

IndiGo के चीफ डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर नीतन चोपड़ा ने कहा, “एयरलाइन सिर्फ उड़ान सेवाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि यात्रियों की पूरी यात्रा को सहज बनाना चाहती है. इसी सोच के तहत एयरपोर्ट ट्रांसफर सर्विस शुरू की गई है. उनका कहना है कि कंपनी का लक्ष्य यात्रियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है, जहां वे फ्लाइट और ग्राउंड ट्रांसपोर्ट दोनों की व्यवस्था एक ही जगह से कर सकें.”

BluChip लॉयल्टी प्रोग्राम के सदस्यों को मिलेगा फायदा

नई सर्विस के तहत BluChip लॉयल्टी प्रोग्राम के सदस्यों को भी फायदा मिलेगा. हर 100 रुपये के खर्च पर यात्रियों को पांच BluChip पॉइंट्स मिलेंगे. इन्हें बाद में अन्य सेवाओं में इस्तेमाल किया जा सकेगा. इसके अलावा कंपनी 30 मिनट तक फ्री वेटिंग पीरिएड और कैंसिलेशन जैसी सुविधाएं भी दे रही है.

अभी कुछ शहरों में ही मिलेगी सुविधा

एक्सपर्ट्स का मानना है कि एयरपोर्ट कैब सर्विस के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच IndiGo का यह कदम यात्रियों को बेहतर अनुभव देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. अगर यह सर्विस सफल रहती है, तो भविष्य में इसे और अधिक शहरों तक विस्तारित किया जा सकता है. फिलहाल, यह पहल उन यात्रियों के लिए राहत लेकर आई है, जो एयरपोर्ट आने-जाने की झंझट से बचना चाहते हैं.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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