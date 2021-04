Indigo airlines staff on strike at Goa airport: गोवा एयरपोर्ट पर प्रमुख एयरलाइंस कंपनी IndiGo की सेवाएं प्रभावित हुई हैं. ऐसा IndiGo की सहायक कंपनी Agile Airport Services Pvt Ltd के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से हुआ है. Also Read - पटना हत्याकांड के बाद छिड़ी राजनीतिक जंग, किसी ने की एनकाउंटर की मांग, तो किसी ने मांगा इस्तीफा

सेवाएं बाधित होने के बाद कंपनी ने अपनी कई उड़ानों को रिशेड्यूल किया है. गौरतलब है कि गोवा दुनिया का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है. यहां पहुंचने का एक अहम जरिया हवाई मार्ग है.

इंडिगो ने Agile Airport Services Pvt Ltd नाम से एक सहायक कंपनी की स्थापना 2017 में की थी. इस कंपनी के कर्मचारी एयरलाइंस के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं.

इंडिगो के प्रवक्ता ने कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की पुष्टि की है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि Agile Airport Services Pvt Ltd के कर्मचारियों को हमेशा समय पर वेतन मिलता है. यहां तक कि पिछले एक साल में लॉकडाउन के दौरान भी कंपनी ने किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की.

प्रवक्ता ने कहा कि कर्मचारियों के एक छोटे समूह ने गोवा एयरपोर्ट पर समस्या खड़ी की है. वे तुरंत प्रभाव से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. प्रवक्ता ने कहा कि हालांकि कंपनी ने वादा किया है कि अप्रैल महीने की सैलरी में उनकी मांगें पूरी कर दी जाएगी.

प्रवक्ता ने आगे कहा कि हम एक बार दोहराना चाहते हैं कि कर्मचारियों की मांगे अप्रैल माह के वेतन के साथ पूरी हो जाएगी.