कोहरे की वजह से फ्लाइट हुई प्रभावित, Indigo ने यात्रियों को दी जानकारी

Indigo Alert: पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. बर्फीली हवाओं के कारण उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है. देश में ठंड के साथ अब कोहरे का दोहरा कहर शुरू हो चुका है, जिसका असर हवाई और रेल सफर पर भी पड़ने लगा. घने कोहरे होने के कारण रोजाना हवाई और रेल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं.

देश के कई राज्यों में कोहरे की वजह से हवाई यात्राएं बहुत प्रभावित हुई हैं. इस वजह से इंडिगो एयरलाइन ने बताया है कि खराब मौसम की वजह से पंतनगर, चंडीगढ़, भोपाल, वाराणसी, प्रयागराज और पटना में उड़ानें प्रभावित हैं. अगर आप इन शहरों में हवाई यात्रा करने वाले हैं तो हवाईअड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच कर लें.

#6ETravelAdvisory: Due to bad weather, flight operations in #Pantnagar, #Chandigarh, #Bhopal, #Varanasi, #Prayagraj and #Patna are impacted. Please check your flight status at https://t.co/TQCzzykjgA before leaving for the airport.

— IndiGo (@IndiGo6E) January 2, 2024