Hindi India Hindi

Indigo Become Indias First Airline With 1000 Pilots Womens Day

Indigo ने रचा इतिहास! ऐसा करने वाली बनी भारत की पहली एयरलाइन

इंडिगो ने एविएशन इंडस्ट्री में नया इतिहास रचा है. कंपनी ये काम करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है. आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है?

इंडिगो में महिलाओं की भूमिका कंपनी के कई अहम विभागों में भी उनकी मजबूत मौजूदगी देखने को मिल रही है. (Photo from Google)

एविएशन इंडस्ट्री में इंडिगो ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिस पर पूरा देश गर्व महसूस करेगा सकता है. दरअसल, एयरलाइन में महिला पायलटों की संख्या अब 1000 के पार पहुंच गई है. इसी के साथ इंडिगो भारत की पहली ऐसी एयरलाइन बन गई है, जिसने यह उपलब्धि हासिल की है. यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एविएशन सेक्टर में तेजी से बदलती सोच और बढ़ती समानता का संकेत है. इंडिगो के कुल पायलटों में अब करीब 17.5 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो वैश्विक औसत से लगभग तीन गुना ज्यादा है. दुनिया भर में एयरलाइंस में महिला पायलटों की हिस्सेदारी औसतन करीब 5 प्रतिशत ही मानी जाती है. ऐसे में इंडिगो का यह रिकॉर्ड न केवल भारत बल्कि वैश्विक एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ी मिसाल बन गया है.

ये भी पढ़ें: ईरानी हमलों में चूर-चूर हुआ अमेरिका का सुरक्षा कवच, जानिए कैसे काम करता था THAAD डिफेंस सिस्टम

Indigo के हर विभाग में महिलाओं की मजबूत भागीदारी

इंडिगो में महिलाओं की भूमिका सिर्फ विमान उड़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कंपनी के कई अहम विभागों में भी उनकी मजबूत मौजूदगी देखने को मिल रही है. एयरलाइन के कुल वर्कफोर्स में अब 45 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं. एयरपोर्ट ऑपरेशंस स्टाफ में 30 प्रतिशत से अधिक महिलाएं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. वहीं ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर में करीब 25 प्रतिशत महिलाएं तैनात हैं. फाइनेंस विभाग में भी 20 प्रतिशत से ज्यादा महिला कर्मचारी काम कर रही हैं, जबकि डिजिटल टीम में महिलाओं की भागीदारी 15 प्रतिशत से ज्यादा है. इसके अलावा इंडिगो के करीब 23 प्रतिशत नेतृत्व पदों पर भी महिलाएं जिम्मेदारी संभाल रही हैं. महिलाओं को एक-दूसरे का सहयोग और मार्गदर्शन देने के लिए कंपनी ने ‘6E गर्ल पावर कम्युनिटी’ नाम से एक नेटवर्क भी बनाया है.

महिलाओं को मिल रहा नया मौका

इंडिगो अपने कर्मचारियों के बीच विविधता और समान अवसर को बढ़ावा देने के लिए कई खास कार्यक्रम भी चला रही है. कंपनी की ‘एम्ब्रेस’ पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य सभी कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक और सहयोगी माहौल तैयार करना है. साथ ही महिलाओं के लिए खास तौर पर ‘टेक ऑफ 2.0’ प्रोग्राम शुरू किया गया है. यह कार्यक्रम उन महिलाओं को दोबारा करियर शुरू करने का मौका देता है, जिन्होंने किसी वजह से नौकरी छोड़ दी थी. इस पहल के जरिए इंडिगो यह सुनिश्चित करना चाहती है कि महिलाओं को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए बराबर अवसर मिलें और वे अपनी क्षमता के अनुसार नई ऊंचाइयां हासिल कर सकें.

एविएशन इंडस्ट्री में तेजी से बदल रही है महिलाओं की तस्वीर

एक समय था जब पायलट का पेशा लगभग पूरी तरह पुरुषों के वर्चस्व वाला माना जाता था. लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं और महिलाएं इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में आगे आ रही हैं. भारत में महिला पायलटों की संख्या दुनिया के कई देशों से ज्यादा है और इंडिगो की यह उपलब्धि उसी बदलाव का प्रतीक है. कंपनी का मानना है कि आने वाले सालों में और भी अधिक महिलाएं कॉकपिट से लेकर प्रबंधन और नेतृत्व की जिम्मेदारियों तक अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी. इससे एविएशन इंडस्ट्री में संतुलन और विविधता दोनों मजबूत होंगे.

इंटरनेशनल वुमेंस डे पर वीडियो के जरिए दिया प्रेरणादायक संदेश

इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर, इंडिगो ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो भी जारी किया है. जिसमें एयरलाइन की महिला कर्मचारियों की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई गई हैं. इसमें बताया गया है कि किस तरह मेहनत, आत्मविश्वास और अपने सपनों पर भरोसा करके महिलाएं नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं. वीडियो का संदेश साफ है कि अगर सही अवसर और समर्थन मिले तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल कर सकती हैं. इंडिगो की यह पहल न केवल महिलाओं को प्रेरित करती है बल्कि यह भी दिखाती है कि बदलते समय में महिलाएं हर क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर रही हैं.

Add India.com as a Preferred Source