Indigo Flight Updates: दिल्ली एयरपोर्ट (Delhi Airport) पर शुक्रवार की रात बड़ा हादसा होते-होते टल गया. इंडिगो की दिल्ली से बेंगलुरु (IndiGo Delhi-Bengaluru Flight) के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट से चिंगारी निकलने के बाद उसे टेक ऑफ से पहले ही रोक लिया गया. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, IndiGo की दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाले विमान 6E-2131 जब उड़ान भर रही थी तभी उसके इंजन से चिंगारी निकलते देखा गया. इसके बाद उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया. अच्छी बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

IndiGo flight 6E-2131 (Delhi to Bangalore) grounded at Delhi airport after a suspected spark in the aircraft. pic.twitter.com/uIDb6MALQE

Also Read - Indigo एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, ऐसे बनाते थे लोगों को शिकार

रिपोर्ट के मुताबिक विमान में कुल 184 लोग सवार थे. इनमें 177 यात्री और क्रू के 7 मेंबर शामिल हैं. सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित निकाल लिया गया. रात 9 बजकर 45 मिनट पर यह घटना हुई है.

Indigo 6E 2131

Scary experience on Delhi runway!

This was supposed to be a take off video but this happened. #indigo pic.twitter.com/6kcKCSVLOh

— Priyanka Kumar (@PriyankaaKumarr) October 28, 2022