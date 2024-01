Hindi India Hindi

Indigo Fined 1 Crore 50 Lakh Over Passengers Eating On The Runway Mumabi Airport Fined Rs 90 Lakh

IndiGo पर 1.50 करोड़ का जुर्माना, मुंबई एयरपोर्ट पर भी 90 लाख फाइन; रनवे पर खाना खाते पैसेंजर्स का वीडियो हुआ था Viral

IndiGo Flight सोशल मीडिया पर एक Video वायरल हुआ था, जिसमें Indigo के पैसेजर्स को फ्लाइट के ठीक बगल में खाना खाते देखा जा सकता था. फ्लाइट गोवा से दिल्ली जा रही थी, जिसे मुंबई डायवर्ट किया गया था.

IndiGo Flight Update

Breaking News: मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai AIrport) के रनवे पर Indigo पैसेंजर्स का खाना खाते वीडियो वारयल होने बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) एक्शन में आ गया है. BCAS ने ने Indigo पर 1 करोड़ 20 लाख का जुर्माना लगाया है. वहीं, DGCA ने 30 लाख का फाइन लगाया है. कुल मिलाकर Indigo पर 1 करोड़ 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, मुंबई एयरपोर्ट पर भी 90 लाख रुपये का फाइन लगाया गया है.

Video of passengers eating on the tarmac at Mumbai Airport | A total of Rs 90 Lakhs fine imposed on MIAL – Rs 60 lakhs by Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) and Rs 30 lakhs by DGCA. A total of Rs 1.50 Crores on IndiGo – Rs 1.20 Crores by BCAS and Rs 30 Lakhs by DGCA. https://t.co/vhanRbcC9d — ANI (@ANI) January 17, 2024

मुंबई एय़रपोर्ट पर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने 60 लाख का जुर्माना लगाया और 30 लाख का फाइन DGCA की तरफ से लगाया गया है. बता दें कि बीते सोमवार को सोशल मीडिया पर एक Video वायरल हुआ था, जिसमें Indigo पैसेंजर्स को फ्लाइट के ठीक बगल में खाना खाते देखा जा सकता था. DGCA का कहना है कि कारण बताओ नोटिस का जवाब 17 जनवरी को मिला और यह संतोषजनक नहीं था.

एयर इंडिया-स्पाइसजेट पर भी जुर्माना

DGCA ने एयर इंडिया (Air India) और स्पाइसजेट (Spicejet) पर भी जुर्माना लगाया है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक DGCA ने 06 नवंबर 2023 को DGCA मुख्यालय में कम विजिबिलिटी और कोहरे की तैयारी पर बैठक के मिनट्स (एमओएम) के माध्यम से एयरलाइन ऑपरेटरों को पायलटों की रोस्टरिंग के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया और स्पाइसजेट पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

DGCA has imposed a penalty of Rs 30 lakh each on Air India and SpiceJet for failing to comply with instructions regarding rostering of pilots issued to airline operators vide minutes of meeting (MoM) on Low Visibility Operations and Fog Preparedness held in DGCA HQs on 06 Nov… pic.twitter.com/Teziot1byo — ANI (@ANI) January 17, 2024

इससे पहले, DGCA ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी के दौरान गैर-कैट III अनुपालन पायलटों को रोस्टर में शामिल करने पर एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके कारण दिल्ली जाने वाली उड़ानों में कई बदलाव हुए थे.

passengers of IndiGo Goa-Delhi who after 12 hours delayed flight got diverted to Mumbai having dinner just next to indigo plane pic.twitter.com/jGL3N82LNS — JΛYΣƧΉ  (@baldwhiner) January 15, 2024

गोवा से दिल्ली जा रही थी फ्लाइट

मालूम हो कि बीते रविवार (14 जनवरी) को गोवा से दिल्ली (IndiGo Goa- Delhi Flight) जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-2195 को 12 घंटे की देरी के बाद मुंबई डायवर्ट कर दिया गया था, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. इस दौरान उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर ही खाना खाया था. यात्रियों के खाना खाने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था इसके बाद ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय एक्शन में आया है.