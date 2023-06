IndiGo Flight पाकिस्तान के एयरस्पेस में क्यों घुसी, कंपनी ने बताई ये वजह

IndiGo flight : इंडिगो का एक विमान (IndiGo flight 6E-645) कल शनिवार (10 जून) को खराब मौसम के कारण (bad weather) अस्थायी रूप से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र (Pakistan airspace) में प्रवेश कर गया. फ्लाइट अमृतसर से अहमदाबाद के लिए शेड्यूल की गई थी. यह विमान अहमदाबाद में सुरक्षित रूप से उतरा. इंडिगो के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है.

इंडिगो के अधिकारियों ने एएनआई से कहा, अमृतसर से अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6ई-645 को खराब मौसम के कारण अटारी से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में जाना पड़ा.

अमृतसर एटीसी ने टेलीफोन के माध्यम से पाकिस्तान के साथ अच्छी तरह से को-आर्डिनेट किया.