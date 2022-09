उत्तर प्रदेश के कानपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया. इंदौर जा रहा Indigo का एक विमान तकनीकी खराबी की वजह से उड़ान नहीं भर सका. Indigo ने बताया कि यात्रियों के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई है. India Today की रिपोर्ट के मुताबिक यह चार्टर्ड प्लेन ‘रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज (Road Safety World Series) के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों को कानपुर से इंदौर ले जा रही थी.Also Read - मस्कट एयरपोर्ट पर Air India Express के विमान में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित

An IndiGO aircraft bound to Indore grounded at Kanpur airport due to a technical snag. An alternate aircraft has been arranged for passengers: IndiGO pic.twitter.com/0UblJWrJbU

— ANI (@ANI) September 16, 2022