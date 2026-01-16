  • Hindi
पायलट ने प्लेन उड़ाने से किया मना, जब टूटा सब्र का बांध तो दरवाजे को लात मारने लगे पैसेंजर; देखें Video

IndiGo Flight Chaos: मुंबई से थाईलैंड के क्राबी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में पायलट ने विमान उड़ाने से मना कर हो रही देरी की वजह से गुस्साएं यात्रियों ने जमकर बवाल काटा.

Published: January 16, 2026 7:34 PM IST
By Rishabh Kumar
IndiGo Flight Chaos: मुंबई से थाईलैंड के क्राबी जा रही इंडिगो की अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट 6E 1085 में उस समय बवाल मच गया, जब पायलट ने विमान उड़ाने से मना कर दिया. यह उड़ान सुबह करीब 4:05 बजे रवाना होने वाली थी, लेकिन कई घंटों तक इसमें देरी होती रही. लगातार इंतजार कर रहे यात्रियों का धैर्य जवाब देने लगा. जब पायलट ने बताया कि उनकी “ड्यूटी टाइम लिमिट” पूरी हो चुकी है और वह अब उड़ान नहीं भर सकते, तो यात्रियों का गुस्सा और बढ़ गया. लोग पहले से ही थक चुके थे और अपने ट्रैवल प्लान खराब होने से परेशान थे. इसी वजह से फ्लाइट के अंदर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया.

यात्रियों और केबिन क्रू के बीच तीखी बहस

पायलट के फैसले के बाद यात्रियों और केबिन क्रू के बीच बहस शुरू हो गई. कुछ यात्री जोर-जोर से चिल्लाने लगे और सवाल करने लगे कि उनकी छुट्टियों और बुकिंग का क्या होगा. वीडियो में एक यात्री को गुस्से में विमान के एग्जिट डोर पर लात मारते हुए देखा गया. उसने पायलट के खिलाफ अपशब्द भी कहे. यह पूरी घटना किसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए कि एक अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में इस तरह की स्थिति कैसे बन गई. कई लोगों ने यात्रियों के व्यवहार को गलत बताया, तो कुछ ने एयरलाइन की देरी पर सवाल उठाए.

फ्लाइट कितनी देर से पहुंची अपने गंतव्य पर

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24 के अनुसार, यह फ्लाइट करीब तीन घंटे से ज्यादा की देरी से उड़ान भर सकी. जिसे सुबह लगभग 10 बजे क्राबी पहुंचना था, वह दोपहर करीब 1 बजे वहां पहुंची. इस देरी की वजह से कई यात्रियों की होटल बुकिंग, टूर प्लान और आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट्स प्रभावित हुईं. लोग परेशान थे क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा की पूरी योजना पहले से बना रखी थी. लंबा इंतजार, सही जानकारी की कमी और थकान ने यात्रियों को और ज्यादा चिड़चिड़ा बना दिया. इसी कारण हालात काबू से बाहर होते नजर आए.

इंडिगो का बयान

इस पूरे मामले पर इंडिगो एयरलाइंस ने आधिकारिक बयान जारी किया. कंपनी के अनुसार, उड़ान में देरी कई कारणों से हुई, जैसे विमान का देर से पहुंचना, हवाई यातायात की भीड़ और क्रू का ड्यूटी टाइम लिमिट पूरा होना. एयरलाइन ने कहा कि सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है और पायलट ने वही किया. बयान में यह भी बताया गया कि दो यात्रियों ने प्रतीक्षा के दौरान अनुशासनहीन व्यवहार किया. उन्हें फ्लाइट से उतार दिया गया और सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया. इंडिगो ने कहा कि वह सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.

