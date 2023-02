Hindi India Hindi

बम की धमकी के बाद इंडिगो की फ्लाइट लखनऊ को डायवर्ट की गई, मंजूरी के बाद टेक-ऑफ किया

इंडिगो ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी से देवगढ़ जाने वाली उसकी उड़ान को विशेष बम की धमकी के बाद लखनऊ की ओर मोड़ दिया गया

फोटो प्रतीकात्मक

नई दिल्ली: इंडिगो (IndiGo) ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से उड़ीसा के देवगढ़ ( Delhi to Deogarh)जाने वाली उसकी उड़ान (IndiGo flight) को विशेष बम की धमकी के बाद लखनऊ की ओर मोड़ दिया (IndiGo flight diverts to Lucknow) गया. बाद में सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल (necessary security protocols) का पालन किया गया और मंजूरी के बाद टेक-ऑफ (take-off) किया.

बयान में कहा गया है कि सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद विमान को उड़ान भरने की मंजूरी दी गई और एयरलाइन जांच में सुरक्षा एजेंसियों के नियमों का पालन कर रही है. बयान में कहा गया है कि दिल्ली से उड़ीसा के देवगढ़ जा रही इंडिगो की उड़ान 6ई 6191 को सोमवार को बम की विशेष धमकी के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ओर मोड़ दिया गया.

इंडिगो ने बयान में कहा, दिल्ली से देवगढ़ जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई 6191 को बम की धमकी मिलके के बाद लखनऊ डायवर्ट किया गया. सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया और विमान को टेकऑफ़ के लिए मंजूरी दे दी गई. जांच में सुरक्षा एजेंसियों के नियमों का पालन कर रहे हैं. (इनपुट: पीटीआई-ANI)

