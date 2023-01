तेजस्वी सूर्या ने गलती से खोला था Indigo प्लेन का इमरजेंसी गेट, गलती के लिए माफी भी मांगी, विवाद पर सिंधिया का आया बयान

Indigo Flight emergency door opening Case: पिछले महीने चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो के विमान (Indigo Flight) का आपात दरवाजा खोलने की घटना ( emergency door opening Case) को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर आए बीजेपी सांसद (BJP MP) तेजस्वी सूर्या (Tejasvi Surya) को लेकर सिविल एविएशन मंत्री (Civil Aviation Minister) ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने बड़ा बयान दिया है. नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने आज बुधवार को कहा, तथ्यों को देखना जरूरी है. उन्होंने गलती के लिए माफी भी मांगी है.

नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया से जब इंडिगो की फ्लाइट के गेट खोलने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, तथ्यों को देखना जरूरी है. फ्लाइट के ग्राउंड पर होने पर गलती से दरवाजा उनके द्वारा खोल दिया गया था और सभी जांच के बाद फ्लाइट को उड़ान भरने की अनुमति दी गई थी.उन्होंने गलती के लिए माफी भी मांगी है.

नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने कहा, घटना जमीन पर हुई थी. घटना के बाद तेजस्वी सूर्या ने जानकारी दी, जिसके आधार पर सभी नियमों का पालन किया गया. सभी प्रकार के जांच के बाद ही फ्लाइट ने उड़ान भरी. उन्होंने देरी के लिए माफी भी मांगी.