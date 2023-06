बड़ा हादसा टला! अहमदाबाद में लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराया IndiGo विमान का पिछला हिस्सा, सभी यात्री सुरक्षित

Indigo Flight Update: इंडिगो की बेंगलुरु-अहमदाबाद फ्लाइट के साथ गुरुवार (15 जून) को बड़ा हादसा होते-होते टल गया. गुजरात के अहमदाबाद में लैंडिंग के दौरान विमान को टेल स्ट्राइक का सामना करना पड़ा. गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट को सुरक्षित उतारने के बाद ग्राउंडेड घोषित कर दिया गया. फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं और विमान कंपनी ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं.

An IndiGo flight experienced a tail strike while landing in Ahmedabad, Gujarat today. The flight was flying from Bengaluru to Ahmedabad. It has currently landed safely and has been declared grounded. All the passengers on the flight were safe. IndiGo has ordered a detailed… pic.twitter.com/CetUuCvsKQ — ANI (@ANI) June 15, 2023