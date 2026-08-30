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इंडिगो फ्लाइट में सीट पर ही सज गई खाने की महफिल, Video देख फैमली पर भड़के के लोग

IndiGo Flight Viral Video: इंडिगो की एक फ्लाइट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ह

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: August 30, 2026, 4:33 PM IST
IndiGo Flight Viral Video
फैमली ने फ्लाइट में ही खोल दिया ढाबा (Image: X)

IndiGo Flight Viral Video: इंडिगो की एक फ्लाइट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक भारतीय परिवार फ्लाइट के अंदर घर से लाया हुआ खाना खाते और बांटते नजर आ रहा है. परिवार के लोग ढोकला, थेपला और दूसरे पकवान प्लेट में लेकर एक-दूसरे को दे रहे हैं. करीब 30 हजार फीट की ऊंचाई पर चलती फ्लाइट में यह नजारा देखकर कई लोगों को लगा जैसे विमान के अंदर ही देसी रसोई शुरू हो गई हो. वीडियो ने अब सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है.

प्लेट लेकर केबिन में घूमते दिखे लोग

वायरल वीडियो में परिवार के कई सदस्य अपनी सीटों से उठकर एक-दूसरे को खाना देते दिखते हैं. एक महिला प्लेट में खाना लेकर परिवार के बाकी लोगों को बांटती नजर आती है. टिफिन और खाने के डिब्बे खुले हुए हैं और लोग साथ बैठकर बातचीत करते हुए खाना खा रहे हैं. देखने में यह नजारा भारतीय ट्रेनों में होने वाली फैमिली ट्रिप जैसा लगता है. हालांकि, परिवार ने सफाई का भी ध्यान रखा और इस्तेमाल की गई प्लेट व कटलरी रखने के लिए एक बड़ा कचरे का बैग भी साथ रखा था.

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वीडियो वायरल होते ही छिड़ी बहस

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो हिस्सों में बंट गए. कुछ लोगों ने परिवार के इस अंदाज को गलत बताया. उनका कहना था कि फ्लाइट एक बंद जगह होती है और खाने की तेज महक से दूसरे यात्रियों को परेशानी हो सकती है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि करीब 15 लोगों का इस तरह सीट से उठकर केबिन में घूमना दूसरे यात्रियों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है. एक यूजर ने तो परिवार को कुछ समय के लिए ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में डालने की मांग तक कर दी.

देखें Video-

कई लोगों ने परिवार का किया बचाव

दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग परिवार के समर्थन में भी नजर आए. उनका कहना था कि फ्लाइट में घर का खाना ले जाना अपने आप में गलत नहीं है. अगर एयरलाइन के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ और परिवार ने कचरा भी नहीं फैलाया, तो साथ बैठकर खाना खाने में क्या दिक्कत है. कुछ लोगों ने कहा कि फ्लाइट में मिलने वाले खाने की भी अपनी महक होती है. कई यूजर्स ने इसे परिवार के साथ समय बिताने का सामान्य तरीका बताया और आलोचना करने वालों से कहा कि हर चीज को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है.

नियम और शिष्टाचार के बीच फंसा मामला

इस वीडियो ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि फ्लाइट में यात्रियों को अपनी आजादी और दूसरे यात्रियों की सुविधा के बीच कितना संतुलन रखना चाहिए. घर का खाना खाना एक बात है, लेकिन अगर उसके कारण आसपास बैठे लोगों को परेशानी हो तो मामला अलग हो जाता है. इसी वजह से वीडियो पर बहस जारी है. कुछ लोगों को परिवार का देसी अंदाज पसंद आया, जबकि दूसरे इसे फ्लाइट के शिष्टाचार के खिलाफ मान रहे हैं. फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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