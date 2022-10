IndiGo Flight Fire: दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात 10.08 मिनट पर दिल्ली से बेंगलुरु जानेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6E2131 के इंजन में आग लगने का मामला सामने आया है. विमान के इंजन में पहले चिंगारी दिखी और फिर आग लग गई. आग लगने का पता चलते ही पायलट ने विमान का इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका और फिर विमान को ग्राउंडेट कर दिया गया. इसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.Also Read - दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली Indigo फ्लाइट में टेकऑफ से पहले निकलने लगी चिंगारी | देखें VIDEO

डीजीसीए ने घटना के बारे में बताया कि 28 अक्टूबर को इंडिगो ए320-सीईओ विमान वीटी-आईएफएम के संचालन उड़ान 6ई-2131 (दिल्ली-बेंगलुरु) इंजन 2 के विफल होने की चेतावनी के रूप में टेकऑफ़ किया गया था. इसके बाद जोरदार धमाका सुना गया था, इसके बाद तुरंत अग्निशामक का छिड़काव कर आग को कंट्रोल किया गया और विमान को ग्राउंडेड किया गया. इसे निरीक्षण के लिए रखा गया है. घटना का कारण का पता लगाने के लिए डीजीसीए द्वारा विस्तृत जांच की जाएगी और उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डीजीसीए के अधिकारियों को दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट में आग लगने की घटना की जांच शुरू करने का निर्देश दिया है, जहां विमान में चिंगारी के बाद इंडिगो की एक उड़ान को दिल्ली हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था. मंत्रालय ने संबंधित अधिकारियों से जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं.

