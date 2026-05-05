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लैंडिंग से पहले धमाका! हैदराबाद से चंडीगढ़ आ रही इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक फटा, 5 पैसेंजर घायल

हैदराबाद से चंडीगढ़ आ रही इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक फटने से अचानक धुआं और आग फैल गई. लैंडिंग के समय हुई इस घटना से यात्रियों में डर फैल गया. क्रू ने स्थिति संभाली, पांच लोग घायल हुए.

IndiGo Flight Blast: हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही इंडिगो की फ्लाइट में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब एक यात्री के बैग में रखा पावर बैंक अचानक फट गया. ये घटना तब हुई जब विमान चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंडिंग की प्रक्रिया में था. धमाके के बाद केबिन में धुआं फैल गया और कुछ ही पलों में स्थिति गंभीर हो गई.

जानकारी के मुताबिक, फ्लाइट नंबर 6E 108 अपने तय समय पर हैदराबाद से रवाना हुई थी. सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले एक तेज आवाज सुनाई दी. यात्रियों ने पहले इसे सामान्य झटका समझा, लेकिन कुछ ही सेकंड में केबिन में धुआं भरने लगा. तभी पता चला कि एक यात्री के बैग में रखा पावर बैंक ब्लास्ट कर गया है.

फौरन खाली कराया गया विमान

हैदराबाद से चंडीगढ़ आ रही IndiGo की फ्लाइट में पावर बैंक से जुड़ी घटना के बाद सुरक्षा के लिहाज से तुरंत बड़ा कदम उठाया गया. एयरलाइन के अनुसार, स्थिति को देखते हुए विमान को फौरन खाली कराया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित टर्मिनल तक पहुंचाया गया. घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया और एयरपोर्ट पर इमरजेंसी प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए गए.

फ्लाइट 6E-108 में कुल 198 यात्री, दो शिशु और छह क्रू मेंबर सवार थे. विमान दोपहर करीब 3 बजे सुरक्षित उतर चुका था, लेकिन बे नंबर 1 की ओर टैक्सी करते समय 39C सीट पर बैठे एक यात्री ने अपने बैग में रखे पावर बैंक में आग लगने की सूचना दी। शुरुआती जांच में इसके फटने की आशंका जताई गई. जैसे ही यह जानकारी मिली, केबिन क्रू ने बिना देरी किए अग्निशामक यंत्रों का इस्तेमाल कर आग पर काबू पा लिया, हालांकि धुआं पूरे केबिन में फैल गया था.

स्थिति को देखते हुए करीब 3:35 बजे आपातकालीन निकासी प्रक्रिया शुरू की गई. विमान के इमरजेंसी एग्जिट खोले गए और यात्रियों को इन्फ्लेटेबल स्लाइड के जरिए बाहर निकाला गया. इस दौरान अफरातफरी जरूर मची, लेकिन क्रू की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. निकासी के दौरान एक महिला यात्री, जिसकी पहचान ऋचा के रूप में हुई, को टखने में हल्की चोट आई. इसके अलावा किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है. एयरपोर्ट पर वायुसेना का दमकल दस्ता भी मौके पर पहुंच गया था, लेकिन तब तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी.

एयरलाइन के एक अधिकारी ने बताया कि विमान को दोबारा सेवा में लाने से पहले विस्तृत तकनीकी जांच की जाएगी. IndiGo ने दोहराया कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाती.

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