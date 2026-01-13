  • Hindi
खुशखबरी. सिर्फ 1499 रुपये में मिल रहा फ्लाइट का टिकट, ये कंपनी दे रही जबरदस्त ऑफर

Flight Ticket Offer: विमानन कंपनी सेल इंटू 2026 के तहत, मात्र 1499 रुपये में फ्लाइट का टिकट बुक कर रही है. इसके अलावा, बच्चों के लिए टिकट सिर्फ ₹1 में मिल रहा है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल...

Published date india.com Published: January 13, 2026 3:51 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
लोहड़ी और मकर संक्रांति के खास अवसर पर इंडिगो एयरलाइंस अपने यात्रियों के लिए एक धमाकेदार ऑफर लेकर आई है. दरअसल, विमानन कंपनी ने ‘सेल इंटू 2026’ नाम से एक खास सेल लॉन्च की है. यह सेल उन लोगों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है, जो कम बजट में हवाई यात्रा करना चाहते. हालांकि, यह ऑफर 13 जनवरी से 16 जनवरी तक केवल तीन दिनों की टिकट बुकिंग पर उपलब्ध रहेगा. खास बात यह है कि इस सेल के तहत यात्री 20 जनवरी से 30 अप्रैल, 2026 के बीच यात्रा कर सकते हैं. यह ऑफर इंडिगो की कुछ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लागू होगा. जिससे घूमने-फिरने और कामकाजी यात्राओं, दोनों के लिए यह डील काफी फायदेमंद रहेगी.

अब कम बजट में कर सकेंगे हवाई सफर

इंडिगो की इस सेल में टिकट की कीमतें लोगों का ध्यान खींचने वाली रखी गई हैं. घरेलू उड़ानों के लिए एकतरफा टिकट सिर्फ ₹1,499 से शुरू हो रहे हैं, जो ट्रेन या बस से यात्रा करने वालों को भी फ्लाइट की ओर आकर्षित कर सकता. वहीं, अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर उड़ान का किराया ₹4,499 से शुरू हो रहा है, जो आमतौर पर मिलने वाले दामों की तुलना में काफी कम है. इसके अलावा, जिन यात्रियों को ज्यादा आराम चाहिए, उनके लिए IndiGoStretch नाम का प्रीमियम टिकट कुछ घरेलू रूट्स पर ₹9,999 में उपलब्ध है. एक और खास बात यह है कि दो साल तक के बच्चों के लिए घरेलू उड़ानों में टिकट सिर्फ ₹1 में मिल रहा है.

अतिरिक्त सेवाओं पर भी भारी छूट

सिर्फ टिकट ही नहीं, इंडिगो ने इस सेल में यात्रियों की जरूरतों का भी ध्यान रखा है. 6E ऐड-ऑन सेवाओं पर 70% तक की छूट दी जा रही है, जिससे खाने-पीने या अन्य सुविधाओं का खर्च काफी कम हो जाता है. अगर आप ज्यादा सामान लेकर यात्रा करते हैं, तो प्रीपेड एक्स्ट्रा बैगेज पर 50% तक की छूट भी इस ऑफर का हिस्सा है. वहीं, स्टैंडर्ड सीट सिलेक्शन पर 15% तक की छूट मिल रही है, जिससे आप अपनी पसंद की सीट चुन सकते हैं. ज्यादा लेगरूम चाहने वाले यात्रियों के लिए इमरजेंसी XL सीटें 500 रुपये से कुछ ही घरेलू रूट्स पर उपलब्ध कराई गई हैं, जो लंबे सफर को और आरामदायक बनाती हैं.

क्यों खास है यह डील?

यात्री इंडिगो की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, 6ESkai AI असिस्टेंट, व्हाट्सऐप और ट्रैवल पार्टनर प्लेटफॉर्म्स के जरिए आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं. कुल मिलाकर, सेल इंटू 2026 उन लोगों के लिए एक शानदार मौका है, जो कम खर्च में आरामदायक और भरोसेमंद हवाई सफर करना चाहते हैं. अगर आप आने वाले दिनों में कहीं की यात्रा करने का सोच रहे हैं, तो यह सेल आपकी जेब और प्लानिंग, दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

