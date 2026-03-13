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ईरान-इजरायल जंग के बीच Indigo ने बढ़ा दिए टिकट के दाम, कब से लागू होंगे नए रेट

खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव और सप्लाई चेन में आई रुकावटों के कारण एविएशन ट

Published date india.com Published: March 13, 2026 8:28 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
ईरान-इजरायल जंग के बीच Indigo ने बढ़ा दिए टिकट के दाम, कब से लागू होंगे नए रेट

खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव और सप्लाई चेन में आई रुकावटों के कारण एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसी को देखते हुए विमानन कंपनियों ने अपने किराए में बदलाव करने का फैसला लिया है. नई व्यवस्था के तहत अब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में ईंधन शुल्क जोड़ा जाएगा. एयरलाइंस का कहना है कि ईंधन की लागत तेजी से बढ़ने के कारण यह कदम उठाना जरूरी हो गया था.

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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