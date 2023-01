IndiGo की फ्लाइट में यात्री ने खोल दिया इमरजेंसी दरवाजा, DGCA करेगा घटना की जांच

IndiGo Flight Update: बीते साल 10 दिसंबर को इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री ने उस वक्त अफरातफरी मचा दी जब उसने बोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान ‘गलती’ से प्लेन का इमरजेंसी दरवाजा खोल दिया. विमान चेन्नई से त्रिवेंद्रम जा रहा था. यात्री ने इसके लिए तुरंत माफी मांगी. इसके बाद SOP के अनुसार घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई और जरूरी जांच के बाद विमान रवाना हुआ. इस वजह से विमान के प्रस्थान में देरी भी हुई. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो की 6E-7339 फ्लाइट में हुई इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं.

On Dec 10th, a passenger opened the emergency door creating a scare among passengers in IndiGo 6E flight 6E-7339 from Chennai to Trivandrum. The flight took off after pressurisation checks soon after. DGCA has ordered a probe into the matter: DGCA — ANI (@ANI) January 17, 2023