हवाई सफर हुआ सस्ता! सिर्फ केबिन बैग लेकर सफर करने वालों को मिलेगी छूट, जानिए क्या है IndiGo का नया Lite प्लान

IndiGo ने सिर्फ केबिन बैग के साथ यात्रा करने वालों के लिए नया Lite प्लान शुरू किया है. इस स्टोरी में हम आपको इंडिगो के इसी किफायती प्लान के बारे में बता रहे हैं.

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IndiGo cabin baggage flyers (Image: AI)

सिर्फ केबिन बैग वालों को मिलेगी सस्ती टिकट

7 किलो केबिन बैग ले जाने की अनुमति

चेक-इन बैग नहीं, टिकट होगी और सस्ती

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में मिलेगा फायदा

अगर आप हवाई यात्रा के दौरान सिर्फ एक केबिन बैग लेकर सफर करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने IndiGo Lite नाम से नया किराया विकल्प शुरू किया है. इस प्लान में उन यात्रियों को कम कीमत पर टिकट मिलेगी, जिन्हें चेक-इन बैग की जरूरत नहीं होती. यह सुविधा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की सीधी उड़ानों के लिए उपलब्ध होगी.

क्या मिलेगा इस नए प्लान में?

IndiGo Lite प्लान चुनने वाले यात्रियों को 7 किलोग्राम तक का केबिन बैग ले जाने की अनुमति मिलेगी. इस प्लान में चेक-इन बैगेज शामिल नहीं होगा. साथ ही एयरलाइन यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने आप सीट आवंटित करेगी. चूंकि इसमें कम सेवाएं शामिल हैं, इसलिए इसकी शुरुआती टिकट कीमत बाकी सभी Economy Class किराया विकल्पों से कम रखी गई है.

किन यात्रियों के लिए सबसे बेहतर है?

यह प्लान उन लोगों के लिए सबसे उपयोगी है जो कम सामान लेकर यात्रा करते हैं. जैसे ऑफिस के काम से एक-दो दिन के लिए जाने वाले लोग, छात्र या वीकेंड ट्रिप पर निकलने वाले यात्री. अगर आपको सिर्फ एक छोटा बैग लेकर सफर करना है और अतिरिक्त सुविधाओं की जरूरत नहीं है, तो यह विकल्प आपके यात्रा खर्च को कम कर सकता है.

कंपनी ने क्या कहा?

IndiGo के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर आलोक सिंह ने कहा कि यह नया प्लान ऐसे यात्रियों के लिए बनाया गया है, जो सिर्फ उन्हीं सेवाओं का भुगतान करना चाहते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है. उनके अनुसार, कंपनी का मकसद ज्यादा लोगों के लिए हवाई यात्रा को आसान और किफायती बनाना है. बढ़ती मांग को देखते हुए एयरलाइन अपने किराया विकल्पों में लगातार बदलाव कर रही है.

यात्रियों को कैसे मिलेगा फायदा?

IndiGo हर दिन 2,100 से ज्यादा उड़ानें संचालित करती है. ऐसे में नया Lite प्लान बड़ी संख्या में यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. पहले भी Air India Express केवल केबिन बैग वाले यात्रियों के लिए ऐसा किराया विकल्प देती रही है. अब IndiGo के इस कदम से यात्रियों को सस्ती टिकट का एक और विकल्प मिल जाएगा. अगर आपकी यात्रा में बड़े सामान की जरूरत नहीं है, तो यह नया प्लान आपके लिए पैसे बचाने का अच्छा तरीका हो सकता है.